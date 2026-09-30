Berufe erleben, Talente entdecken

Mehr als 300 Aussteller – darunter 167 Lehr- und Ausbildungsbetriebe sowie 98 Schulen – auf einer Fläche von der Größe dreier Fußballfelder: Mit diesen Eckdaten ist die Messe „Jugend & Beruf“ von 30. September bis 3. Oktober in Wels das Zentrum der Berufsorientierung. Veranstaltet wird Österreichs größte Berufsinformationsmesse von der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Kooperation mit dem Land Oberösterreich. Der Eintritt ist frei.

© Röbl WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer, Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak und WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl haben die Messe eröffnet.

Direkter Kontakt mit der Berufswelt

‚Jugend & Beruf‘ bringt die Vielfalt an Möglichkeiten, die jungen Menschen für ihre Berufslaufbahn offenstehen, an einem Ort zusammen. Hier können die Jugendlichen mit Betrieben, Schulen und Ausbildungseinrichtungen direkt ins Gespräch kommen“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Die Messe ‚Jugend & Beruf‘ bringt die Vielfalt an Möglichkeiten, die jungen Menschen für ihre Berufslaufbahn offenstehen, an einem Ort zusammen.

Berufsorientierung funktioniert am besten, wenn Jugendliche selbst aktiv werden. Auf den Messeständen können sie in „lebenden Werkstätten“ Tätigkeiten ausprobieren, mit Lehrlingen und Experten sprechen und ihre eigenen Stärken testen. Die Gliederung nach Berufsgruppen sowie digitale Planungstools wie die „DIGI Messe“ und der interaktive Messeplan unterstützen dabei, den Überblick zu behalten und den Besuch gezielt zu gestalten.

© WKOÖ Auf der Messe "Jugend & Beruf" können Berufe direkt vor Ort ausprobiert werden.

Lehre, Matura oder schulische Ausbildung

„So vielfältig wie die Talente und Interessen der Menschen ist auch der Bedarf an passgenauer Ausbildung für den Berufseinstieg. Die Messe ‚Jugend & Beruf‘ bündelt an einem Ort Information, Beratung und Austausch. Ob Lehre, Matura oder schulische Ausbildung: Jugendliche können hier aktiv schnuppern und den idealen Weg für sich finden“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.