Betriebsbesuch der WKO Grieskirchen im Autohaus Zauner

WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser besuchten Geschäftsführer Johann Zauner im Autohaus Peugeot Zauner in Grieskirchen, um zu erfahren, wie das aktuelle wirtschaftliche Befinden ist.

Das Autohaus wurde 1991 in Grieskirchen eröffnet und im Oktober 2013 übernahm Johann Zauner unterstützt von Gattin Ursula den Betrieb, der aktuell 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Speziell die Lehrlingsausbildung ist Johann Zauner sehr wichtig, daher hat die Firma auch schon mehrmals die Patenschaft über eine Klasse der Technischen Neuen Mittelschule in Grieskirchen übernommen und ist seit Jahren Teilnehmer am Berufserlebnistag der WKO Grieskirchen.

Angeregt unterhielten sich Günther Baschinger und Johann Zauner über die aktuellen Entwicklungen in der KFZ-Branche.

„Wir freuen uns über den Unternehmergeist und den Mut, den dieses familiär geführte Unternehmen ausstrahlt! Es steht für Regionalität, Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit und ist eine Bereicherung für den Wirtschaftsstandort Bezirk Grieskirchen! “ sind sich Günther Baschinger und Hans Moser einig.