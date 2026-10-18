Nachfolge für traditionsreiches Blumengeschäft gesucht

Seit 23 Jahren ist das Blumengeschäft Blumen Ingrid von Inhaberin Meisterfloristin Christine Grabner ein fester Bestandteil der Schmiedstraße und steht für Qualität, Kreativität und persönlichen Service. Mit einer treuen Stammkundschaft und einer bestens frequentierten Lage bietet es ideale Voraussetzungen für eine zeitnahe erfolgreiche Übernahme. Florale Schwerpunkte sind Hochzeits-, Trauer- und Eventfloristik und natürlich der Verkauf liebevoll gebundener Blumensträuße, edler Werkstücke und Deko-Einzelstücke.

Ob erfahrene Floristin oder Unternehmer mit Sinn für Schönes – hier erwartet Sie ein blühendes Fundament für Ihre Selbständigkeit. Bei Interesse freut sich Christine Grabner auf ein Gespräch (Schmiedstraße 25, 4070 Eferding) oder ein Telefonat (07272/4355).

„Wir als regionale Wirtschaftsvertretung bedanken uns bei Christine Grabner für ihr großes Engagement und wir würden uns über eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger sehr freuen!“ betonen Tobias Luger und Hans Moser.