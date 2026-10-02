95.000 Besucher erlebten berufliche Zukunft

Vier Tage lang stand das Welser Messegelände ganz im Zeichen der beruflichen Zukunft junger Menschen. Von 30. September bis 3. Oktober bot die von der Wirtschaftskammer Oberösterreich veranstaltete und vom Land Oberösterreich geförderte Messe „Jugend & Beruf“ Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Ausbildungs- und Karrierewege. Mehr als 300 Aussteller, darunter 167 Lehr- und Ausbildungsbetriebe und 98 Schulen, präsentierten ihre Angebote den rund 95.000 Besucherinnen und Besuchern vor Ort und online.

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Vielfalt an einem Ort

Lehrberuf, Schule, Universität oder Fachhochschule? Noch nie war der Start ins Berufsleben so voller Möglichkeiten wie heute. Noch nie gab es aber auch ein so breites Angebot an Berufsinformation. „Die Entscheidung über den weiteren Bildungs- und Berufsweg ist eine der wichtigsten Weichenstellungen für junge Menschen. Mit der Jugend & Beruf bringen wir die Vielfalt an Möglichkeiten an einem Ort zusammen. Entscheidend ist, dass Jugendliche nicht nur Informationen sammeln, sondern selbst ausprobieren, ihre Talente entdecken und unmittelbar mit ihren möglichen künftigen Ausbildungsbetrieben in Kontakt kommen“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Stärken und Interessen erkunden

Auch das WKO Karriere-Center bot zahlreiche Möglichkeiten, persönliche Interessen und Stärken zu erkunden. VR-Brillen ermöglichten virtuelle Einblicke in unterschiedliche Berufswelten, während Berufsinformationstests und persönliche Beratung bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsweg unterstützten. Ergänzt wurde das Messeangebot durch die digitale Messeplattform, eine interaktive Messe-Rallye und zahlreiche Informationsveranstaltungen.

Berufsorientierung sichert Fachkräfte

Für Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner ist die Berufsorientierung zugleich ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Fachkräftesicherung: „Die Jugendlichen, die heute ihre Ausbildungsentscheidung treffen, sind die Fachkräfte, die unsere Unternehmen morgen brauchen. Je besser es uns gelingt, ihre Talente zu erkennen und sie bei der Wahl einer passenden Ausbildung zu unterstützen, desto besser sichern wir ihre persönlichen Zukunftschancen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts.“

Jugend und Beruf 2027 findet von 6. bis 9. Oktober statt

Die 38. Ausgabe der Messe „Jugend & Beruf ist bereits in Planung und findet 2027 vom 6. bis 9. Oktober wieder in Wels statt.