Berufs-WM: Silber und Bronze für Oberöstereich

Erfolgreiche Medaillenjagd für die heimischen Fachkräfte bei den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai: 1.400 Fachkräfte aus aller Welt haben in der vergangenen Woche bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Shanghai um Medaillen gekämpft, darunter auch acht Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratuliert den jungen Fachkräften zu beeindruckenden Teamleistung gegen starke internationale Konkurrenz: „Unsere Fachkräfte aus Oberösterreich haben bei den WorldSkills gezeigt, was in ihnen steckt: Leidenschaft, Präzision und der Wille, zu den Besten der Welt zu gehören. Hinter diesen Erfolgen stehen Betriebe, die Talente fördern, ihnen Chancen geben und damit Spitzenleistungen erst möglich machen“. Die WKOÖ-Präsidentin unterstreicht den Stellenwert der beruflichen (Aus-)Bildung für die Wirtschaftskammer: „Von Berufsorientierung über Lehrlingsförderung bis zum WIFI sorgen wir dafür, dass Oberösterreich auch weiterhin auf den Standortfaktor Fachkräfte setzen kann.“

© SkillsAustria © SkillsAustria Previous Next





Die oberösterreichischen Platzierungen im Überblick:



Silbermedaille:

Andreas Landl, Wartberg an der Krems, Fliesenleger, Schnellnberger GmbH (Wartberg an der Krems)



Bronzemedaille

Luca Reitböck, Taufkirchen an der Pram, Zimmerer, Hauer Zimmerei GmbH (Enzenkirchen)



Neben zweimal Edelmetall wurden 5 weitere heimische Fachkräfte mit einer Medallion for Excellence ausgezeichnet:



Marcel Ortner, Lasberg, Gartengestaltung, Hablesreiter Gartengestaltung GmbH (Waldburg) & Simon Weiß, Sandl, Gartengestaltung, Lagerhaus Freistadt (Freistadt),



Jonas Danninger, Herzogsdorf, Kälte- und Klimatechnik, Hauser Kältetechnik GmbH (Linz),



Hannes Sortsch, Oberneukirchen, Koch, Restaurant Lukas Kapeller (Steyr) und



Fabian Spitzer, Altheim, CNC-Drehen, Faschang Werkzeugbau GmbH (Weng im Innkreis)



komplettierten das Ergebnis des Oberösterreich-Teams, zu dem auch Sarah Schöftner aus Vorderweißenbach (Beruf: Restaurant Service; beschäftigt bei Hotel Guglwald, Vorderweißenbach) gehörte.



Auch Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner gratuliert dem Team Oberösterreich: „Mit ihrem starken internationalen Auftritt sind unsere jungen Spitzenkräfte überzeugende Botschafter für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.“



Medaillenkonto weiter aufgestockt

Mit den soeben zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften bessert unser Bundesland auch sein Medaillenkonto weiter auf: Oberösterreich zählt im innerösterreichischen Vergleich zu den erfolgreichsten Bundesländern bei WorldSkills. In 35 Teilnahmen holten die heimischen Fachkräfte 20 Gold-, 16 Silber- und 19 Bronzemedaillen.

