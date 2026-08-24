Präzise Diagnosen dank moderner Bildgebung

Viele Erkrankungen lassen sich heute deutlich präziser und in vielen Fällen auch früher erkennen, als noch vor wenigen Jahren. Moderne MRT- und CT-Untersuchungen liefern hochauflösende Bilder des Körpers und schaffen damit die Grundlage für eine gezielte Behandlung. Einen wichtigen Beitrag leisten in Oberösterreich die zwölf selbstständigen MRT- und CT-Institute. Sie übernehmen einen Großteil der ambulanten bildgebenden Diagnostik und versorgen Patienten wohnortnah. Von neurologischen Erkrankungen über orthopädische Beschwerden bis hin zu Krebsdiagnostik ermöglichen moderne bildgebende Verfahren heute eine rasche und exakte Abklärung. Sie unterstützen Mediziner bei der Therapieplanung und begleiten den Behandlungserfolg.

„Eine präzise Diagnose ist oft der erste Schritt zu einer erfolgreichen Behandlung. Selbstständige MRT- und CT-Institute sind ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung. Mit moderner Bildgebung leisten sie einen entscheidenden Beitrag, damit Erkrankungen rasch abgeklärt und Patientinnen und Patienten gezielt behandelt werden können“, betont Patrick Hochhauser, Obmann der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Geringere Strahlenbelastung und schonendere Untersuchungen für Patienten

Die technische Entwicklung der vergangenen Jahre bringt vor allem für Patienten spürbare Vorteile. Moderne CT-Geräte arbeiten heute mit einer deutlich geringeren Strahlenbelastung als noch vor einigen Jahren. Gleichzeitig ermöglichen hohe Aufnahmegeschwindigkeiten und intelligente Bildverarbeitung präzisere Aufnahmen, etwa in der Herzdiagnostik, wo selbst Bewegungen des schlagenden Herzens heute zuverlässig ausgeglichen werden können.

Auch die Untersuchungen selbst sind schneller und komfortabler geworden. Künstliche Intelligenz unterstützt die Bildgebung und verkürzt insbesondere bei MRT-Untersuchungen die Aufnahmezeit. Moderne MRT-Geräte verfügen zudem über Röhren mit einem Durchmesser von bis zu 70 Zentimetern und bieten damit vor allem Menschen mit Platzangst deutlich mehr Komfort.

Völlig neue diagnostische Möglichkeiten

„Moderne MRT- und CT-Systeme eröffnen heute diagnostische Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch nicht denkbar waren. Davon profitieren Patientinnen und Patienten ebenso wie behandelnde Ärztinnen und Ärzte, weil Untersuchungen präziser, schonender und aussagekräftiger geworden sind", erklärt Fachgruppenobmann-Stellvertrter Günter Jakobi.

So können heute etwa Herzkranzgefäße hochpräzise ohne invasiven Eingriff dargestellt werden. Auch in der Prostatadiagnostik liefert die MRT wichtige zusätzliche Informationen und unterstützt die weitere Abklärung. Künstliche Intelligenz unterstützt Radiologen darüber hinaus bei der Auswertung der Bilddaten. Dadurch können Veränderungen noch genauer erkannt und Befunde schneller erstellt werden. Die medizinische Beurteilung der Befunde und die Diagnose bleiben jedoch weiterhin Aufgabe erfahrener Radiologen.