Wertvolle Erinnerungen in der eigenen Biografie festhalten

„Lebensgeschichten haben mich schon immer interessiert und nachdem ich die Biografien meiner Eltern aufgeschrieben habe, habe ich mich entschieden, das Biografieschreiben zu meinem Beruf zu machen“, erzählt Claudia Riedler-Bittermann. Die Journalistin hat sich 2021 selbständig gemacht und schreibt seither Biografien, bietet Seminare an und produziert Podcasts.

Zu ihren Kunden zählen ganz unterschiedliche Menschen. Die meisten hätten einen positiven Blick auf ihr Leben, so Riedler-Bittermann. Die „Biograflinge“ merken oft erst während des Erzählens, wie reich an Geschichten, Erlebnissen und Wendungen ihr Leben eigentlich ist.

Das eigene Leben als Buch

Oft sind es Unternehmer, die ein traditionsreiches Familienunternehmen aufgebaut haben und ihr Leben diesem Unternehmen gewidmet haben, die ihre Geschichte für die Nachkommen oder Firmenübernehmer festhalten wollen. Unternehmerinnen und Unternehmer haben oft besonders spannende Lebenswege, weil persönliches Leben und beruflicher Weg eng miteinander verwoben sind. In vielen Gesprächen geht es um Mut, Krisen, prägende Entscheidungen und darum, wie ein Unternehmen aufgebaut wurde.

Emotionaler Moment

„Solche Erinnerungen sind für die Familie und für die nächste Generation im Betrieb sehr wertvoll“, berichtet Claudia Riedler-Bittermann. „Schluss- endlich die eigene Biografie in Händen zu halten, ist für alle ein sehr emotionaler Moment.“

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