Der Black Friday findet jährlich am Freitag nach Thanksgiving (dem vierten Donnerstag im November) statt, das ist heuer der 27. November. „In Zeiten großer Umbrüche, sei es durch zunehmende Konkurrenz aus Fernost oder durch regulatorische Herausforderungen durch die Paketsteuer, wollen die heimischen Händler den Tag wirtschaftlich für sich nutzen und locken die Kundschaft mit Rabatten. Der kurz darauffolgende Cyber Monday am 30. November hat zwar noch nicht dieselbe Bedeutung, ist als Antwort des Onlinehandels auf den Black Friday aber auch von großer Relevanz“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der WKO Oberösterreich.

Für heuer werden nach aktueller Studie der KMU Forschung Austria für die beiden Tage Gesamtausgaben von rund 88 Mio. Euro für ganz Oberösterreich erwartet. Wenngleich die Bedeutung der beiden Tage unterschiedlich ist, kann an beiden Tagen laut KMU Forschung Austria ein hoher Bekanntheitswert attestiert werden. Alle befragten Oberösterreicher kennen den Black Friday, während 90 Prozent angeben, auch den Cyber Monday zu kennen. Dabei wollen 70 Prozent derjenigen, die den Black Friday kennen, an dem Tag wahrscheinlich oder sicher etwas einkaufen. Beim Cyber Monday liegt der entsprechende Wert bei 54 Prozent.

Bekleidung/Textilien beliebteste Produktgruppe



Die beliebtesten Produktgruppen der Einkäufer am Black Friday sind Bekleidung/Textilien mit 32 Prozent, Elektrogeräte und Spielwaren mit jeweils 25 Prozent, Sportartikel mit 23 Prozent, Kosmetika/Parfümeriewaren mit 18 Prozent, Unterhaltungselektronik und Werkzeug/Bastelzubehör mit jeweils 15 Prozent. Die beliebtesten Produkte am Cyber Monday sind ebenfalls Bekleidung/Textilien mit 29 Prozent vor Computer/PC mit 25 Prozent, Spielwaren und Werkzeug/Bastelzubehör mit jeweils 20 Prozent und Elektrogeräte mit 16 Prozent.

„Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage scheinen die Konsumenten zumindest an diesen beiden Tagen weiterhin ausgabenfreudig zu sein. Die geplanten Ausgaben pro Käufer liegen der Auswertung zufolge bei 215 Euro. Sowohl der Black Friday als auch der Cyber Monday haben sich längst als feste Größe im Shoppingkalender etabliert“, ist Sonntag überzeugt.

