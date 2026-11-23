Der erste Adventsonntag am 29. November steht in Oberösterreich ganz im Zeichen einer beliebten kulinarischen Tradition: dem Bratwürstelsonntag. Der Brauch verspricht nicht nur Genuss, sondern schärft auch das Bewusstsein für regionale Herkunft und handwerkliche Qualität.

Der Bratwürstelsonntag ist mehr als nur ein kulinarischer Brauch. Er ist ein Stück gelebte Regionalität und ein Stück Heimat.

„Der Bratwürstelsonntag ist für uns Fleischer ein ganz besonderer Tag. Er steht für echtes oberösterreichisches Handwerk, für regionale Zutaten und für den Geschmack, den es nur bei frisch hergestellten Bratwürsteln aus der Fleischerei gibt“, betont LIM-Stv. Rudolf Wegschaider.



Der Landesinnungsmeister-Stellvertreter schwärmt von der Qualität: „Unsere Bratwürstel werden täglich frisch gemacht, mit bestem heimischen Fleisch, handwerklich gefertigt und perfekt verarbeitet. Beim Braten entfalten sie ihr volles Aroma: außen knusprig, innen saftig und würzig.“



Mehr als nur ein kulinarischer Brauch

Die Wiederbelebung der Tradition des Bratwürstelsonntags zeigt eine tiefgreifende Haltung in der Bevölkerung. Wegschaider: „Dass dieser Brauch bei so vielen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern wieder gepflegt wird, zeigt, welchen Stellenwert ehrliche, handgemachte Lebensmittel haben. Der Bratwürstelsonntag ist damit mehr als nur ein kulinarischer Brauch. Er ist ein Stück gelebte Regionalität und ein Stück Heimat.“

