Ihren zweiten Bundesländertag in Oberösterreich nutzte WKÖ-Präsidentin Martha Schultz zu Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk Rohrbach. Gemeinsam mit WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Bezirksstellenobmann Andreas Höllinger tauschte sie sich bei M-TEC in Arnreit und Kneidinger Center in Rohrbach über aktuelle Herausforderungen aus. Ein gemeinsames Anliegen der beiden Unternehmen: die Förderpolitik der Bundesregierung.

© WKOÖ Besuch im Autohaus Kneidinger Center Rohrbach (v. l.): Maria und Anna Kneidinger, Andreas Höllinger, Doris Hummer und Martha Schultz.

Kontinuität bei Förderungen

Viele Förderungen sind durch ihre Ausgestaltung kontraproduktiv, weil sie die Konsumenten verunsichern und auch bei den Unternehmen abwechselnd Auftragsspitzen und -flauten verursachen. M-TEC-Geschäftsführer Klemens Mittermayr wusste zudem von bürokratischen Hürden durch europäische, aber auch nationale Regelungen zu berichten, mit denen die Branche hadert. Auch hier kämpft die Wirtschaftskammer gegen die Übererfüllung von europäischen Vorschriften in Österreich und gegen neue Belastungen.

Unternehmerin Anna Kneidinger plädierte für mehr Selbstbewusstsein im Hinblick auf Technologie „Made in Europe“. Der Mobilitätssektor ist ein Beispiel für eine Branche im Wandel. Rohrbach hat im ersten Halbjahr 2026 österreichweit den höchsten Anteil an E-Autos bei den Neuzulassungen vorzuweisen. Neue, leistbare Modell sollen für zusätzlichen Schwung sorgen. Wettbewerbsfähigkeit müsse aber auch kostenseitig gegeben sein, so Kneidinger.

© WKOÖ Dominik und Klemens Mittermayr, Doris Hummer, Andreas Höllinger und Martha Schultz beim Energiespezialisten M-TEC in Arnreit.

Anreize für Investitionen

WKÖ-Präsidentin Schultz: „Was die Wirtschaft braucht, ist ein Konjunkturpaket, das wieder Raum für Investitionen schafft. Dazu gehören etwa ein höherer Investitionsfreibetrag oder eine Super-Abschreibung“, betont Schultz. „Die 2028 wirksame Senkung der Lohnnebenkosten ist zudem ein großer Schritt zur Entlastung des Faktors. Doris Hummer ergänzt: „Ein Betrieb mit 15 Beschäftigten wird dadurch um 20.000 Euro, einer mit 250 Beschäftigen um 320.000 Euro jährlich entlastet.“