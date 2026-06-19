David Bukovica ist bester Versicherungslehrling Österreichs

Beim „BÖV Insurance Champion 2026“ in Salzburg wurde kürzlich das österreichweit größte Nachwuchstalent der Versicherungskaufleute ermittelt. Den ersten Platz holte sich dabei der Dietacher David Bukovica von der Wüstenrot Versicherungs AG in Linz, der kurzfristig für einen ausgefallenen Finalisten eingesprungen war. „Ich habe erst zwei Tage vor dem Wettbewerb erfahren, dass ich mit dabei bin. Diese Chance wollte ich nutzen und ich bin sehr froh, dass es so gut gelaufen ist“, meinte der strahlende Sieger. Auch der vierte Platz ging mit Florian Klinger aus Wallern an der Trattnach an einen Oberösterreicher. Er absolviert seine Ausbildung bei der Wiener Städtische Versicherung AG ebenfalls in Linz.



© Susi Berger / Camera Suspicta Bundessieger David Bukovica

Vor Fachjury bestanden

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb wurden von den österreichischen Berufsschulen für Versicherungskaufleute für das Finale in der WK Salzburg nominiert. Dort stellten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis, indem sie in jeweils zehn Minuten einen Testkunden berieten und einen Schadensfall abwickelten. Die fünfköpfige Fachjury bewertete Kundenorientierung, Gesprächsverhalten sowie die fachliche Korrektheit der Auskünfte.

© Susi Berger / Camera Suspicta Florian Klinger komplettierte die starke Leistung der Oberösterreicher als Vierter.

Ausbildung hat zentralen Stellenwert

„Die Versicherungswirtschaft setzt in Oberösterreich stark auf Aus- und Weiterbildung. In den letzten zehn Jahren haben mehr als 250 Lehrlinge und mehr als 100 Erwachsene die Prüfung zum/zur Versicherungskaufmann/-kauffrau abgelegt und mehr als 1000 Kandidaten die Zertifizierungsprüfung für Versicherungsfachleute positiv absolviert“, betont Kathrin Kühtreiber-Leitner, Obfrau-Stellvertreterin der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer OÖ, die hohe Ausbildungsqualität in Oberösterreich.