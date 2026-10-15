CAESAR 2026: Das sind die Gewinner in Gold, Silber und Bronze

Unter dem Motto „ZWISCHEN FÜR UND ALLE“ wurde am Mittwochabend im Posthof Linz der CAESAR 2026 verliehen. Insgesamt 36 Arbeiten wurden von der Fachjury mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. Dazu kamen drei Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze für den Rookie of the Year.

Alle ausgezeichneten Arbeiten sowie der gesamte Circle of Nominees sind in der CAESAR Hall of Fame unter netzwerk-werbung.at zu finden.



Mit dem CAESAR macht die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ herausragende Kommunikationsarbeit sichtbar und bringt Agenturen, Kreative, Unternehmen und Nachwuchstalente zusammen. Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation: „Der CAESAR ist eine Leistungsschau der Branche und zeigt, was von oberösterreichischen Kreativschaffenden geleistet wird. Gleichzeitig setzen Wettbewerbe wie der CAESAR Maßstäbe, schaffen Orientierung und tragen dazu bei, dass sich die Branche selbst kontinuierlich weiterentwickelt.“ Durch die Partnerschaft mit 12 regionalen Medien stärkt der CAESAR außerdem die Achse zwischen Medien und Kommunikationsbranche sowie die regionale Wertschöpfung.



No Categories: Die Arbeit steht im Mittelpunkt

2026 wurde der CAESAR neu ausgerichtet. Klassische Kategorien wurden durch einen disziplinübergreifenden Zugang ersetzt: Kampagne, Package Design, Bewegtbild, Social Media oder Kombinationen verschiedener Disziplinen können damit unmittelbar nebeneinanderstehen. Im Mittelpunkt steht die jeweilige Arbeit mit ihrer Idee, Umsetzung und Wirkung. „Mit der neuen Ausrichtung tragen wir der Art und Weise Rechnung, wie Kommunikation heute tatsächlich entsteht: über Disziplinen und klassische Grenzen hinweg. Die diesjährigen Einreichungen zeigen, wie breit das Spektrum der Branche geworden ist und wie selbstverständlich unterschiedliche Kompetenzen in starken Arbeiten zusammenspielen“, so Christoph Schumacher.



225 Einreichungen beim CAESAR 2026

Insgesamt wurden 225 Arbeiten für den CAESAR 2026 eingereicht. 60 Arbeiten von 40 Einreicherinnen und Einreichern überzeugten in der Jurierung und schafften es in den „Circle of Nominees“. Aus diesem Kreis wurden am Abend der Preisverleihung zwölf CAESAREN in Gold, zwölf in Silber und zwölf in Bronze vergeben. Bewertet wurden die Arbeiten von einer unabhängigen, internationalen Fachjury unter dem Co-Vorsitz von Jo Marie Farwick und Thomas Börgel. Gemeinsam mit Eveline Rabold, Reanne Leuning, Martin Dechant, Markus Henrich, Jessica Spiller, Leon Höwel und Barbara Kastlunger bewerteten sie die eingereichten Arbeiten in einem zweistufigen, notariell begleiteten Juryprozess.

Rookie of the Year

Auch der Kommunikationsnachwuchs bekam beim CAESAR 2026 seine Bühne. Die Auszeichnungen für den Rookie of the Year gingen an:

• Gold: FRANZ HONIG – Simon Reiter, WIFI Linz

• Silber: Eine starke Klammer – Pascal Stütz, Universität für angewandte Kunst Wien

• Bronze: Sensibilisierungskampagne Mediensucht – Andreas Grasböck, HTL1 Linz – Fachrichtung Medien-Multimedia



© Die Gewinnerinnen und Gewinner des CAESARs in Gold. © Eric Krügl

Eine Preisverleihung, die das neue Konzept auf die Bühne brachte

Auch die Inszenierung der Preisverleihung im Posthof griff die neue Ausrichtung des CAESAR auf. Konzipiert und umgesetzt wurde die Preisverleihung von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ gemeinsam mit Responsive Spaces, Werbeberg, das narrativ und Heimwerk Audio. Echtzeit-Visuals begleiteten das Geschehen auf der Bühne und machten den Verlauf des Abends unmittelbar sichtbar. Passend zum disziplinübergreifenden Ansatz folgte auch die Dramaturgie keiner klassischen Kategorienlogik: Die ausgezeichneten Arbeiten wurden in einer bewusst zufälligen Reihenfolge auf die Bühne geholt. Welche Arbeit als Nächstes ausgezeichnet wurde, blieb damit Teil der Inszenierung – und die Spannung bis zur jeweils nächsten Enthüllung erhalten.





DIE GEWINNER DES CAESAR 2026:

GOLD

Alter OÖ – Zunder

Hirsch und Maus – Zunder

Almost Pearfect – Zunder

Die Spielzeitkampagne 2025/2026 des Musiktheaters Linz – [ldbg] – Studio für visuelle Kommunikation / Ness Rubey – Fotografie

It’s me, Toni. Eine Suche nach der Identität Anton Bruckners – MOOI DESIGN

Die Elite vs. z.l.ö. – Kampagne – upart

Brau Union Österreich – Markenrelaunch – upart

Silhouette Schaufenster – Fredmansky

Gönnung Markenaufbau/Social Media – Pulpmedia

Marie | Rosemarie Kampagne – Pulpmedia

ASZ 25 Jahre Öli Kampagne – Christina Lugmayr + Tanja Pramberger + Winfried Flohner

Mio Mio – Bis späti – beyond global Austria





SILBER

Tabakfabrik Linz: Die neue Community-Website, die auch den Weg kennt. – Lemontec

Tiere, die ins Leben passen – Persönlichkeit schafft Adoption – spectory

Schlafen wie ein Baby. – Zunder

Was uns antreibt – Daniela Köppl

Expect the Unexpected – Forafilm

Denk Laut – Kampagne zum Jugendlandtag – upart

Donauregion Oberösterreich – Markenrelaunch „Für dich entdeckt“ – upart

FTG – SUPERLATIVE LOGISTICS – Fredmansky

ja zu nah – der FAIRmarkter – Fredmansky

Guthof – Q2 Werbeagentur

THE CANDYSHOP — RR MOTORS / Luxury Pop-up Container – Fredmansky

Destinationsstrategie 2040: Eine Zeitkapsel für Linz – kest werbeagentur





BRONZE

Mentality it is – Zunder

Unsere Verfassung als Magazin – Neubau Editorial Design

Banner Lehrlings-Kampagne „Fortnite“ 2026 – abm Feregyhazy & Simon

Mike Farino Wachzimmer – Medienkompetenz-Initiative von LIWEST – Prime Concept

MedYouCate: Aus dem Kriegsgebiet in Operationssäle weltweit. – Reichl und Partner

Zehn Häuser, ein Zuhause – Seniorenzentren der Stadt Linz – das narrativ & BOXA FILM

BAU DEINE ZUKUNFT | Mit einer L€HRE AM BAU – Reichl und Partner

Vienna Design Week – Design in Process – Fredmansky

DKFE Rechtsanwälte – Nicht verhandelbar. – Fredmansky

HUECK Folien Highest Security – Kampagne „Vault Bill“ – smesh.studio

Markenauftritt der Stadt Steyr – Atteneder + kest

Meiko Markenstrategie – Brands and Friends Markenmanagement





ROOKIE OF THE YEAR

GOLD: FRANZ HONIG – Simon Reiter, WIFI Linz

SILBER: Eine starke Klammer – Pascal Stütz, Universit.t für angewandte Kunst Wien

BRONZE: Sensibilisierungskampagne Mediensucht – Andreas Grasb.ck, HTL1

Linz – Fachrichtung Medien-Multimedia



