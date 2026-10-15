CAESAR 2026: Das sind die Gewinner in Gold, Silber und Bronze
Mit der Preisvergabe abseits klassischer Kategorien geht der CAESAR heuer neue Wege
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Unter dem Motto „ZWISCHEN FÜR UND ALLE“ wurde am Mittwochabend im Posthof Linz der CAESAR 2026 verliehen. Insgesamt 36 Arbeiten wurden von der Fachjury mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. Dazu kamen drei Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze für den Rookie of the Year.
Alle ausgezeichneten Arbeiten sowie der gesamte Circle of Nominees sind in der CAESAR Hall of Fame unter netzwerk-werbung.at zu finden.
Mit dem CAESAR macht die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ herausragende Kommunikationsarbeit sichtbar und bringt Agenturen, Kreative, Unternehmen und Nachwuchstalente zusammen. Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation: „Der CAESAR ist eine Leistungsschau der Branche und zeigt, was von oberösterreichischen Kreativschaffenden geleistet wird. Gleichzeitig setzen Wettbewerbe wie der CAESAR Maßstäbe, schaffen Orientierung und tragen dazu bei, dass sich die Branche selbst kontinuierlich weiterentwickelt.“ Durch die Partnerschaft mit 12 regionalen Medien stärkt der CAESAR außerdem die Achse zwischen Medien und Kommunikationsbranche sowie die regionale Wertschöpfung.
No Categories: Die Arbeit steht im Mittelpunkt
2026 wurde der CAESAR neu ausgerichtet. Klassische Kategorien wurden durch einen disziplinübergreifenden Zugang ersetzt: Kampagne, Package Design, Bewegtbild, Social Media oder Kombinationen verschiedener Disziplinen können damit unmittelbar nebeneinanderstehen. Im Mittelpunkt steht die jeweilige Arbeit mit ihrer Idee, Umsetzung und Wirkung. „Mit der neuen Ausrichtung tragen wir der Art und Weise Rechnung, wie Kommunikation heute tatsächlich entsteht: über Disziplinen und klassische Grenzen hinweg. Die diesjährigen Einreichungen zeigen, wie breit das Spektrum der Branche geworden ist und wie selbstverständlich unterschiedliche Kompetenzen in starken Arbeiten zusammenspielen“, so Christoph Schumacher.
225 Einreichungen beim CAESAR 2026
Insgesamt wurden 225 Arbeiten für den CAESAR 2026 eingereicht. 60 Arbeiten von 40 Einreicherinnen und Einreichern überzeugten in der Jurierung und schafften es in den „Circle of Nominees“. Aus diesem Kreis wurden am Abend der Preisverleihung zwölf CAESAREN in Gold, zwölf in Silber und zwölf in Bronze vergeben. Bewertet wurden die Arbeiten von einer unabhängigen, internationalen Fachjury unter dem Co-Vorsitz von Jo Marie Farwick und Thomas Börgel. Gemeinsam mit Eveline Rabold, Reanne Leuning, Martin Dechant, Markus Henrich, Jessica Spiller, Leon Höwel und Barbara Kastlunger bewerteten sie die eingereichten Arbeiten in einem zweistufigen, notariell begleiteten Juryprozess.
Rookie of the Year
Auch der Kommunikationsnachwuchs bekam beim CAESAR 2026 seine Bühne. Die Auszeichnungen für den Rookie of the Year gingen an:
• Gold: FRANZ HONIG – Simon Reiter, WIFI Linz
• Silber: Eine starke Klammer – Pascal Stütz, Universität für angewandte Kunst Wien
• Bronze: Sensibilisierungskampagne Mediensucht – Andreas Grasböck, HTL1 Linz – Fachrichtung Medien-Multimedia
Eine Preisverleihung, die das neue Konzept auf die Bühne brachte
Auch die Inszenierung der Preisverleihung im Posthof griff die neue Ausrichtung des CAESAR auf. Konzipiert und umgesetzt wurde die Preisverleihung von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ gemeinsam mit Responsive Spaces, Werbeberg, das narrativ und Heimwerk Audio. Echtzeit-Visuals begleiteten das Geschehen auf der Bühne und machten den Verlauf des Abends unmittelbar sichtbar. Passend zum disziplinübergreifenden Ansatz folgte auch die Dramaturgie keiner klassischen Kategorienlogik: Die ausgezeichneten Arbeiten wurden in einer bewusst zufälligen Reihenfolge auf die Bühne geholt. Welche Arbeit als Nächstes ausgezeichnet wurde, blieb damit Teil der Inszenierung – und die Spannung bis zur jeweils nächsten Enthüllung erhalten.
DIE GEWINNER DES CAESAR 2026:
GOLD
Alter OÖ – Zunder
Hirsch und Maus – Zunder
Almost Pearfect – Zunder
Die Spielzeitkampagne 2025/2026 des Musiktheaters Linz – [ldbg] – Studio für visuelle Kommunikation / Ness Rubey – Fotografie
It’s me, Toni. Eine Suche nach der Identität Anton Bruckners – MOOI DESIGN
Die Elite vs. z.l.ö. – Kampagne – upart
Brau Union Österreich – Markenrelaunch – upart
Silhouette Schaufenster – Fredmansky
Gönnung Markenaufbau/Social Media – Pulpmedia
Marie | Rosemarie Kampagne – Pulpmedia
ASZ 25 Jahre Öli Kampagne – Christina Lugmayr + Tanja Pramberger + Winfried Flohner
Mio Mio – Bis späti – beyond global Austria
SILBER
Tabakfabrik Linz: Die neue Community-Website, die auch den Weg kennt. – Lemontec
Tiere, die ins Leben passen – Persönlichkeit schafft Adoption – spectory
Schlafen wie ein Baby. – Zunder
Was uns antreibt – Daniela Köppl
Expect the Unexpected – Forafilm
Denk Laut – Kampagne zum Jugendlandtag – upart
Donauregion Oberösterreich – Markenrelaunch „Für dich entdeckt“ – upart
FTG – SUPERLATIVE LOGISTICS – Fredmansky
ja zu nah – der FAIRmarkter – Fredmansky
Guthof – Q2 Werbeagentur
THE CANDYSHOP — RR MOTORS / Luxury Pop-up Container – Fredmansky
Destinationsstrategie 2040: Eine Zeitkapsel für Linz – kest werbeagentur
BRONZE
Mentality it is – Zunder
Unsere Verfassung als Magazin – Neubau Editorial Design
Banner Lehrlings-Kampagne „Fortnite“ 2026 – abm Feregyhazy & Simon
Mike Farino Wachzimmer – Medienkompetenz-Initiative von LIWEST – Prime Concept
MedYouCate: Aus dem Kriegsgebiet in Operationssäle weltweit. – Reichl und Partner
Zehn Häuser, ein Zuhause – Seniorenzentren der Stadt Linz – das narrativ & BOXA FILM
BAU DEINE ZUKUNFT | Mit einer L€HRE AM BAU – Reichl und Partner
Vienna Design Week – Design in Process – Fredmansky
DKFE Rechtsanwälte – Nicht verhandelbar. – Fredmansky
HUECK Folien Highest Security – Kampagne „Vault Bill“ – smesh.studio
Markenauftritt der Stadt Steyr – Atteneder + kest
Meiko Markenstrategie – Brands and Friends Markenmanagement
ROOKIE OF THE YEAR
GOLD: FRANZ HONIG – Simon Reiter, WIFI Linz
SILBER: Eine starke Klammer – Pascal Stütz, Universit.t für angewandte Kunst Wien
BRONZE: Sensibilisierungskampagne Mediensucht – Andreas Grasb.ck, HTL1
Linz – Fachrichtung Medien-Multimedia