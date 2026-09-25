CAESAR 2026: 60 Nominierte stehen fest
225 Projekte wurden zum oberösterreichischen Kommunikationspreis CAESAR 2026 eingereicht
Lesedauer: 5 Minuten
Alle zwei Jahre werden – in Abwechslung mit dem Bundeswerbepreis AUSTRIACUS – Oberösterreichs kreativste Köpfe mit dem CAESAR ausgezeichnet. Aus 225 Einreichungen hat die neunköpfige Fachjury nun 60 ausgewählt und diese für den CAESAR nominiert. Der Preis wird am 14. Oktober unter dem Motto „ZWISCHEN FÜR UND ALLE“ im Linzer Posthof verliehen.
No Categories: Die Arbeit steht im Mittelpunkt
Neu ist heuer am CAESAR, dass er völlig ohne Kategorien auskommt. Was zunächst ungewöhnlich klingt, wird bei genauerer Betrachtung logisch: Gute Kommunikation lässt sich nicht immer zuordnen. Ob Kampagne, Package Design, Bewegtbild, Social Media oder eine Verbindung aus diesen und anderen Disziplinen. Entscheidend ist nicht, in welche Schublade eine Arbeit passt. Im Mittelpunkt stehen ihre Idee, ihre Relevanz, ihre Umsetzung und ihre Wirkung.
„Die zahlreichen Einreichungen zum CAESAR Kommunikationspreis und die 60 nominierten Arbeiten beweisen die Vielfalt und die Expertise der Kreativwirtschaft Oberösterreichs. Mit dem CAESAR können wir die hohe Qualität der oberösterreichischen Kreativdienstleister zeigen und die Leistungen der Unternehmen ins Rampenlicht rücken. Wer unter den Nominierten ist, weiß, er gehört zu den Besten des Landes“, sagt Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer OÖ.
Mit acht Nominierungen führt dieses Jahr die Agentur Fredmansky die Liste der Meistnominierten an. Reichl und Partner verzeichnet ebenso wie die Agentur Zunder fünf Nominierungen und upart folgt gleich dahinter mit vier Nominierungen.
Rookie of the Year: Frische Perspektiven für die Kommunikation
Der CAESAR richtet den Blick auch auf frische Perspektiven in der Kommunikationsbranche. Mit dem Rookie of the Year erhalten Talente am Beginn ihres beruflichen Weges eine Bühne für ihre Ideen, ihre gestalterischen Zugänge und ihren Blick auf aktuelle gesellschaftliche Themen. Die fünf nominierten Arbeiten zeigen, wie vielfältig, relevant und professionell diese Perspektiven bereits heute in die Kommunikation einfließen.
Preisverleihung im Posthof
Zur Preisverleihung trifft sich die gesamte Kommunikationsbranche am 14. Oktober im Linzer Posthof. Dort wird der CAESAR 2026 in würdigem Rahmen feierlich verliehen. Die Gewinner des CAESAR 2026 sowie der oder die Rookie of the Year werden ab 15. Oktober 2026 ab 21 Uhr auch online präsentiert. In der CAESAR Hall of Fame sind die ausgezeichneten Arbeiten des Jahres 2026 gemeinsam mit den Preisträgerinnen und Preisträgern der vergangenen Jahre zu finden.
Die Nominierten für den CAESAR 2026 sind:
[ldbg] – Studio für visuelle Kommunikation / Ness Rubey – Fotografie
• Die Spielzeitkampagne 2025/2026 des Musiktheaters Linz
abm Feregyhazy & Simon
• Banner Lehrlings-Kampagne „Fortnite“ 2026
Atteneder + kest
• Markenauftritt der Stadt Steyr
beyond global Austria
• Mio Mio – Bis späti
Brands and Friends Markenmanagement
• Meiko Markenstrategie
Christina Lugmayr + Tanja Pramberger + Winfried Flohner
• ASZ 25 Jahre Öli Kampagne
Daniela Köppl
• Was uns antreibt
das narrativ & BOXA FILM
• Zehn Häuser, ein Zuhause – Seniorenzentren der Stadt Linz
Direttissima
• Stadt der Schätze
DJW
• little helpers | Gebol
• Kampagne 2025 | Oberösterreichische Versicherung
Forafilm
• Expect the Unexpected
Fredmansky
• Silhouette Schaufenster
• FTG – SUPERLATIVE LOGISTICS
• ja zu nah – der FAIRmarkter
• THE CANDYSHOP — RR MOTORS / Luxury Pop-up Container
• Vienna Design Week – Design in Process
• DKFE Rechtanwälte – Nicht verhandelbar.
• Hawle – made for generations
• Tp3 Architekten – 20 Jahresdruckwerk
Gruppe am Park
• Johann Strauss 2025 Wien
kest werbeagentur
• Destinationsstrategie 2040: Eine Zeitkapsel für Linz
• Mission 2030: eine klimaneutrale JKU
Lemontec
• Tabakfabrik Linz: Die neue Community-Website, die auch den Weg kennt.
Magdalena Mülleder
• Mut zum Frieden – Lembach26
Matern Creativbüro
• Chorus Sine Nomine – Österreichs Spitzenchor mit neuem CI
MDG Studio für Design & Kommunikation
• Låss uns reden
MONOBUNT
• Relaunch hagan-ski.com
MOOI DESIGN
• It’s me, Toni. Eine Suche nach der Identität Anton Bruckners
Neubau Editorial Design
• Unsere Verfassung als Magazin
Prime Concept
• Mike Farino Wachzimmer – Medienkompetenz-Initiative von LIWEST
Pulpmedia
• Gönnung Markenaufbau/Social Media
• Marie | Rosemarie Kampagne
Q2 Werbeagentur
• Gutshof
• Texport
Reichl und Partner
• MedYouCate: Aus dem Kriegsgebiet in Operationssäle weltweit.
• Österreich zu Fuß
• Canon: „World Unseen“ – Fotografie, die berührt
• Vom Sporthändler zur Stimme für Bewegung: Wie INTERSPORT mit dem Kids- und Jugendreport Themenführerschaft und mediale Wirkung erzielte
• VGT – Mehr Schutz für Tiere
Responsive Spaces
• 90 Jahre Rauch und Schall
• Back in Time Prague
rubicom und Matern Creativbüro
• Jubiläumsmagazin zu „100 Jahre Salzburg Airport“
• Ausstellung zu „80 Jahre Industriellenvereinigung“ im Haus der Industrie
SMC Social Media Communications
• BAU DEINE ZUKUNFT | Mit einer L€HRE AM BAU
smesh.studio
• HUECK Folien Highest Security – Kampagne „Vault Bill“
spectory
• Tiere, die ins Leben passen – Persönlichkeit schafft Adoption
Superbrilliand
• NEUES WAGEN?
• Kindesunterhalt
• Slowroom for men
upart
• Die Elite vs. z.l.ö. – Kampagne
• Brau Union Österreich – Markenrelaunch
• Denk Laut – Kampagne zum Jugendlandtag
• Donauregion Oberösterreich – Markenrelaunch „Für dich entdeckt“
Werner Pfeffer
• CF&MA 2026
Zunder
• Alter OÖ
• Hirsch und Maus
• Almost Pearfect
• Schlafen wie ein Baby.
• Mentality it is
Für den Rookie of the Year 2026 sind nominiert:
Simon Reiter, WIFI Linz
• FRANZ HONIG
Pascal Stütz, Universität für angewandte Kunst Wien
• Eine starke Klammer
Andreas Grasböck, HTL1 Linz – Fachrichtung Medien-Multimedia
• Sensibilisierungskampagne Mediensucht
Ida Klasz, HTL1 Bau und Design Linz
• eine von zehn – Awarenesskampagne zum Thema Endometriose
Muriel Edlinger-Holzinger, Kolleg für Grafik- und Kommunikationsdesign, HTL1 Bau und Design Linz
• MKD-Katalog 2026 – Grimm Alicia, Edlinger-Holzinger Muriel