Coil Innovation eröffnete Zukunftsprojekt 

Die 2004 gegründete Coil Innovation GmbH mit Sitz in Eferding entwickelt und produziert trockenisolierte Luftdrosselspulen für die elektrische Energietechnik. Diese Schlüsselkomponenten kommen weltweit in Hochspannungsnetzen, in der Industrie und Infrastruktur zur Energieübertragung und Energieverteilung zum Einsatz. „Strom wird oft nicht dort erzeugt, wo er gebraucht wird. Beispielsweise ist der Weg von einem Offshore-Windpark an der Ostsee zum Verbraucher in Süddeutschland weit. Die Übertragung soll sicher, stabil und mit möglichst wenig Verlust funktionieren. An diesem Punkt kommen unsere Produkte zur Stabilisierung der Netze ins Spiel“, sagt Stefan Hofer, der neben Alexander Gaun und Josef Eder als Geschäftsführer das Unternehmen führt.

Um die gestiegene Nachfrage, bedingt auch durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, bedienen zu können, hat das Unternehmen 35 Mio. Euro in den Ausbau investiert. „Das ist der größte Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Auf zusätzlich 4500 m2 Nutzfläche schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und steigern unsere Produktionskapazitäten um 60 Prozent“, so Hofer bei der Eröffnung. Projektpartner beim Ausbau war die Peneder GmbH.

Herzstück High-Tech-Prüflabor

Entstanden ist eine Produktionshalle mit 2000 m2 für Wicklung, Montage und Logistik, ein neues Hochspannungs-Prüflabor mit rund 1400 m2 Fläche, eine neue Seilproduktion für noch mehr Fertigungstiefe und 35 neue Büroarbeitsplätze für Technik und Administration. Das zentrale Herzstück der Erweiterung ist das komplett integrierte High-Tech-Prüflabor, das nach neuesten technologischen Standards errichtet wurde und speziell auf die Anforderungen der Produkte abgestimmt ist. Denn die Luftdrosselspulen müssen strengen Anforderungen genügen, etwa bezüglich Hitzebeständigkeit oder Lautstärke. Mit der in Eigenregie entwickelten und konstruierten Verseilmaschine holte Coil zudem die Produktion hochentwickelter Leiter direkt ins Unternehmen.

Die Erweiterung ist zugleich ein Gewinn für den regionalen Arbeitsmarkt. Rund 75 neue Arbeitsplätze werden mit dem Ausbau insgesamt in Eferding geschaffen. Die Geschäftsführer Eder, Gaun und Hofer sehen darin ein deutliches Zeichen für das langfristige Engagement in der Region und ein klares Bekenntnis zum Standort Eferding und zur Region Oberösterreich: „Wir investieren bewusst dort, wo wir langfristig wachsen wollen.“

Exportquote 95 Prozent

Mit einer Exportquote von rund 95 Prozent und Lieferungen in über 90 Länder leistet Coil Innovation einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität und zur Integration erneuerbarer Energien. „Wir leisten einen konkreten Beitrag zur Energiewende, indem wir die Infrastruktur für stabile und leistungsfähige Stromnetze weiterentwickeln“, betont Hofer.

Das Unternehmen unterhält neben dem Hauptsitz in Oberösterreich auch einen US-Standort in North Carolina und beschäftigt aktuell 210 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) bei 74 Mio. Euro, im Jahr davor waren es 48 Mio. Euro. Laut Hofer werden in den kommenden Jahren 100 Mio. Euro anvisiert. Zu den Kunden zählen Anlagenbauer wie Siemens, General Electric, Hitachi, und Mitsubishi sowie Übertragungsnetzbetreiber und Energieunternehmen. Zwischen 1000 und 1500 Luftdrossel-

spulen werden jährlich gefertigt, von denen die größten 25 Tonnen wiegen. 2500 Tonnen Aluminium werden jährlich verarbeitet.

Zu Coil Innovation

