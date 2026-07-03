Oberösterreichs Preisträger beim Constantinus Award

Der Constantinus Award ist eine Initiative des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der WKÖ. 88 Projekte wurden dieses Jahr eingereicht, 30 davon in insgesamt sechs Kategorien nominiert: Digitalisierung, Human Resources – Human Relations, Management Consulting, Betriebswirtschaftliche Belange – Finanz- & Rechnungswesen, Standardsoftware & Cloud Services sowie ESG & Nachhaltigkeit.



Preisträger aus Oberösterreich

Aus Oberösterreich konnten sich folgende Unternehmen über einen Award freuen:



.mc payroll Service GmbH

2. Platz Kategorie Betriebswirtschaftliche Belange – Finanz- und Rechnungswesen

© Lorenz Masser

SYNCRONA GmbH

2. Platz Kategorie Digitalisierung



© Lorenz Masser

TrainUs

2. Platz Kategorie Human Resources – Human Relations

© Lorenz Masser

.mc brain Unternehmensentwicklung

3. Platz Kategorie Betriebswirtschaftliche Belange – Finanz- und Rechnungswesen



X-Net Services GmbH

3. Platz Kategorie Digitalisierung



Auch diese oberösterreichischen Unternehmen haben heuer eine Nominierung erreicht:

AIGMÜLLER – Marketing & Training (Kategorie Digitalisierung)

Innoviduum GmbH (Kategorie Human Resources – Human Relations)



„Wir gratulieren den oberösterreichischen Gewinnern ganz herzlich! Auch die Nominierten können stolz sein, es in die engere Juryauswahl geschafft zu haben. Der Constantinus Award zeigt Jahr für Jahr, was unsere Branche auszeichnet: Innovationskraft, Qualität und messbaren Kundennutzen“, sagt Markus Roth, Obmann der Fachgruppe UBIT. „Der Award macht Leistungen erlebbar, zeigt erfolgreiche Projekte – und unterstreicht die Rolle unserer Branche als Impulsgeberin für Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit.“



Siegerprojekte 2026

Juryvorsitzender Bernd Konnerth, Direktor öffentlicher Bereich und Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Österreich: „Die diesjährigen Einreichungen haben die Jury in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Besonders hervorzuheben ist die große Bandbreite der Projekte – von klassischen Beratungsansätzen bis hin zu innovativen KI-Anwendungen. Gleichzeitig zeichnete sich der Wettbewerb durch ein bemerkenswert hohes Niveau, kreative Vielfalt und fachliche Exzellenz aus.



Die Siegerprojekte des heurigen Constantinus Awards auf einen Blick: www.constantinus.net/wall-of-fame/

