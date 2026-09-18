Aktuelle Normung im Fokus

Beim diesjährigen Dach- und Fassadentag der oö. Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler in der Berufsschule Freistadt standen neben der Besichtigung des neuen Berufsschultrakts aktuelle, fachspezifische Brancheninputs auf dem Programm. Im Zentrum der Tagung stand dabei der Vortrag „Vom Regelwerk zur Verantwortung — neue Ansätze in der Normung des Dachbaus“ von Wolfgang Hubner, IFB — Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung. Ernst Gregorites, Prefa Aluminiumprodukte GmbH rundete das Programm mit dem Vortrag „Erläuterung Neuauflage ÖNORM B 3521“ ab.



„Aktuelle und praxisnahe Infos aus erster Hand zeichnen unseren Dach- und Fassadentag seit vielen Jahren aus. Gut 60 Vertreter aus oö. Dachdecker-, Glaser- und Spenglerbetrieben beweisen zudem, dass unser Veranstaltungsformat gut angenommen wird“, freut sich Landesinnungsmeister Jürgen Innocente.



Gleichzeitig war der Dach- und Fassadentag auch der feierliche Rahmen für die Ehrung langjähriger Unternehmer. Landesinnungsmeister Innocente und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer überreichten an folgende Unternehmer bzw. Unternehmen Medaillen und Urkunden für langjährige Selbständigkeit.

© wkoö Innungsgeschäftsführer Markus Hofer (l.) und Landesinnungsmeister Jürgen Innocente (r.), gratulierten den Vertreterinnen und Vertretern der Dachdecker- und Spenglerbetriebe zur langjährigen Selbständigkeit

25 Jahre:

Friedrich Leichtfried GmbH & Co HK, Weyer, Spengler

Reinhardt Bumberger, Laakirchen, Spengler

Christian Miks, Scharnstein, Spengler



30 Jahre:

Günther Müller, Julbach, Spengler

Söllradl GmbH, Sattledt, Dachdecker und Spengler

Walter Schneeberger, Neumarkt im Hausruckkreis, Dachdecker und Spengler

Gerhard Schiffer, Fischlham, Spengler



35 Jahre:

Hubert Moser Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Haslach/Mühl, Spengler



40 Jahre:

Graspointner Robert GmbH, Mondsee, Dachdecker



45 Jahre:

Schreihofer Ges.m.b.H. & Co.KG., Perg, Spengler

Aumayr GmbH, Steyregg, Spengler

Ernst Schiermayr Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Redlham, Spengler



50 Jahre:

Hummel Gesellschaft m.b.H., Fraham, Spengler

Hochstöger Gesellschaft m.b.H., Pabneukirchen, Spengler



65 Jahre:

Johann Steffner Gesellschaft m.b.H., Bad Goisern, Dachdecker und Spengler



105 Jahre:

Ortig Dach und Wand GmbH, Ried im Innkreis, Spengler

