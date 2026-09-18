Aktuelle Normung im Fokus
Dach- und Fassadentag bot feierlichen Rahmen für die Ehrunglangjähriger Dachdecker- und Spenglerbetriebe.
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Beim diesjährigen Dach- und Fassadentag der oö. Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler in der Berufsschule Freistadt standen neben der Besichtigung des neuen Berufsschultrakts aktuelle, fachspezifische Brancheninputs auf dem Programm. Im Zentrum der Tagung stand dabei der Vortrag „Vom Regelwerk zur Verantwortung — neue Ansätze in der Normung des Dachbaus“ von Wolfgang Hubner, IFB — Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung. Ernst Gregorites, Prefa Aluminiumprodukte GmbH rundete das Programm mit dem Vortrag „Erläuterung Neuauflage ÖNORM B 3521“ ab.
„Aktuelle und praxisnahe Infos aus erster Hand zeichnen unseren Dach- und Fassadentag seit vielen Jahren aus. Gut 60 Vertreter aus oö. Dachdecker-, Glaser- und Spenglerbetrieben beweisen zudem, dass unser Veranstaltungsformat gut angenommen wird“, freut sich Landesinnungsmeister Jürgen Innocente.
Gleichzeitig war der Dach- und Fassadentag auch der feierliche Rahmen für die Ehrung langjähriger Unternehmer. Landesinnungsmeister Innocente und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer überreichten an folgende Unternehmer bzw. Unternehmen Medaillen und Urkunden für langjährige Selbständigkeit.
25 Jahre:
Friedrich Leichtfried GmbH & Co HK, Weyer, Spengler
Reinhardt Bumberger, Laakirchen, Spengler
Christian Miks, Scharnstein, Spengler
30 Jahre:
Günther Müller, Julbach, Spengler
Söllradl GmbH, Sattledt, Dachdecker und Spengler
Walter Schneeberger, Neumarkt im Hausruckkreis, Dachdecker und Spengler
Gerhard Schiffer, Fischlham, Spengler
35 Jahre:
Hubert Moser Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Haslach/Mühl, Spengler
40 Jahre:
Graspointner Robert GmbH, Mondsee, Dachdecker
45 Jahre:
Schreihofer Ges.m.b.H. & Co.KG., Perg, Spengler
Aumayr GmbH, Steyregg, Spengler
Ernst Schiermayr Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Redlham, Spengler
50 Jahre:
Hummel Gesellschaft m.b.H., Fraham, Spengler
Hochstöger Gesellschaft m.b.H., Pabneukirchen, Spengler
65 Jahre:
Johann Steffner Gesellschaft m.b.H., Bad Goisern, Dachdecker und Spengler
105 Jahre:
Ortig Dach und Wand GmbH, Ried im Innkreis, Spengler