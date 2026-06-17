Neues Schmuckstück der Linzer Wirtshaus- und Heurigenkultur eröffnet

Bereits im Jahr 1495 wurde die Adresse erstmals als Gastronomiebetrieb erwähnt. Nun beginnt ein neues Kapitel, „Der Ledera – Wirtshaus.Heuriger“ ein Lokal, das historische Wirtshauskultur mit modernem Service verbindet, ist eröffnet. Wo zuletzt „Schindlers Heuriger“ beheimatet war, entstand in den vergangenen Monaten ein liebevoll revitalisiertes Wirtshaus, das den Charakter des Hauses bewahrt hat.

Historisches Flair bewusst erhalten

Seit Jänner war das Lokal geschlossen. Nach rund zwei Monaten intensiver Sanierungsarbeiten präsentiert sich „Der Ledera“ nun in neuem Glanz. Besonderes Augenmerk legte das Team rund um Wirtin Astrid Rabeder darauf, möglichst viele Elemente zu erhalten. So wurden die charakteristischen Holzbänke neu gepolstert statt ersetzt, alte Holzverkleidungen sorgfältig abgebaut, gereinigt und wieder montiert. Auch der markante Eingangsbereich blieb erhalten. Im Gastgarten wurde der rund 120 Jahre alte Kastanienbaum bewusst in das neue Gestaltungskonzept integriert.

„Wir wollten kein beliebiges neues Lokal schaffen, sondern ein Wirtshaus mit Charakter. Das Alte soll bleiben, damit das besondere Flair erhalten bleibt. Gleichzeitig haben wir vieles neu gestaltet und modernisiert“, sagt Rabeder. Unterstützung bei der Neugestaltung erhielt sie von Interior-Design-Experte Alexander Schuster vom Supastudio.

Viel Eigenleistung und Liebe zum Detail

Ein großer Teil der Arbeiten wurde von Rabeder und ihrem Team selbst umgesetzt. Es wurden Einrichtungselemente gesammelt, aufgearbeitet und neu inszeniert. Dabei setzte sie sogar soziale Medien ein. In einem Aufruf wurden alte Einrichtungsgegenstände, Geschirr und Dekorationen gesucht. Besonders gefragt waren Stücke aus Gmundner Keramik, die einen Teil des neuen Ambientes bilden. „Wir haben bewusst nach Dingen gesucht, die Geschichte erzählen und zum Charakter des Hauses passen. Viele dieser Stücke haben nun einen neuen Platz gefunden“, so Rabeder. Während historische Elemente erhalten wurden, erfolgte die Erneuerung der Küche konsequent von Grund auf. Die gesamte Küchentechnik wurde auf den neuesten Stand gebracht und schafft optimale Voraussetzungen für den gastronomischen Betrieb.

Österreichische Wirtshaus- und Biergartenkultur im Mittelpunkt

Mit der Eröffnung des „Ledera“ erhält die Linzer Innenstadt ein neues gastronomisches Angebot, das bewusst auf Beständigkeit, Regionalität und Gastfreundschaft setzt. Oder wie Rabeder es formuliert: „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen, zusammenkommen und österreichische Wirtshauskultur so erleben können, wie man sie kennt und liebt.“ Auf die Gäste warten klassische Gerichte, traditionelle Jausen und beliebte Wirtshausküche, von Essigwurst über Mühlviertler Ramen bis hin zum Schweinsbraten. Dazu kommen Mittagsmenüs und Saisonspecials wie Eierschwammerl und Wild. Im neu gestalteten Gastgarten mit 120 Sitzplätzen steht die österreichische Biergarten- und Heurigenkultur im Mittelpunkt. Ein zusätzliches Stüberl wird derzeit ebenfalls renoviert und soll im Herbst eröffnet werden.

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