Deutliche Mehrheit für EU

Das sind die Ergebnisse einer Umfrage (1000 Befragte) der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE). Demnach befürworten 68 Prozent der Österreicher die EU-Mitgliedschaft. 25 Prozent plädieren für den Austritt. Damit setzt sich eine Phase steigender Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft fort. Seit April 2025 hat sich die Stimmung pro EU um 9 Prozentpunkte erhöht, die Ablehnung ist um 5 Prozentpunkte zurückgegangen. Im langfristigen Trend (76 Umfragen seit 1995) sind im Schnitt 70 Prozent für die EU-Mitgliedschaft, 22 Prozent für den Ausstieg.

Eher skeptisch bleiben die Österreicher, was die Zusammenarbeit innerhalb der EU betrifft. 38 Prozent wünschen sich eine Vertiefung, 33 Prozent weniger Kooperation auf EU-Ebene. Eine Erweiterung der EU in den nächsten fünf Jahren trifft auf konstante Ablehnung. Rund sechs von zehn Befragten sind dagegen.

Verhältnis zu USA und Russland

Was das Verhältnis zu den USA betrifft, so treten 79 Prozent dafür ein, dass die EU stärker auf ihrem Standpunkt beharren sollte. 58 Prozent sind überzeugt, dass Russland „gezielt versucht, die EU und ihre Mitgliedsländer zu destabilisieren, etwa durch Desinformationen, Cyberangriffe, Sabotage oder Einflussnahme auf politische Prozesse bzw. Wahlen“.