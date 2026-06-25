Die besten Nachwuchs-Stylisten Österreichs zu Gast in Linz

Mit starken Leistungen hat Oberösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb der Friseure am Sonntag, 21. Juni, im Haus der Wirtschaft in Linz aufgezeigt. Der heimische Friseurnachwuchs sicherte sich den Gesamtsieg im zweiten Lehrjahr, den dritten Platz in der Gesamtwertung des ersten Lehrjahres und erreichte zudem den hervorragenden zweiten Platz in der Bundesländerwertung.



Den Auftakt bildete die Eröffnungsgala am Samstag im Palais des Kaufmännischen Vereins. Beim feierlichen Einzug der Länder-Teams applaudierten WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Bundesrat Ferdinand Tiefnig, Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder und Bischofsvikar Johann Hintermaier, der in diesem besonderen Rahmen die Segnung der neuen oö. Innungsfahne vornahm.



Stolz auf den heimischen Friseur-Nachwuchs

„Unsere Lehrlinge und jungen Fachkräfte haben mit ihrem Können, ihrer Kreativität und ihrem Engagement großartige Leistungen erbracht“, freut sich Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer. „Die gestalteten Frisuren waren beeindruckend. Unser Nachwuchs hat damit die ausgezeichnete Ausbildung und die hohe fachliche Qualität der Friseurbetriebe in ganz Österreich bewiesen“, betont Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder. Neben Bundesinnungsmeister Eder und Landesinnungsmeister Geisbauer gratulierte auch WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl zu den ausgezeichneten Leistungen.



Siegerinnen und Sieger in den Lehrlingsbewerben

Beim Bundeslehrlingswettbewerb gingen insgesamt 39 Nachwuchstalente in drei Lehrjahren an den Start. Die Bundessiegerinnen und Bundessieger 2026 sind:

1. Lehrjahr: Marie Bolart aus Wien, Lehrbetrieb ID Meisterbetrieb

2. Lehrjahr: Valeriia Prykhodko aus Oberösterreich, Lehrbetrieb Leitner - Haar & Beauty Experten

3. Lehrjahr: Naransolongo Bat-Amgalan aus Wien, Lehrbetrieb Toni & Guy



Alle Stockerlplätze Team Oberösterreich:

1. Lehrjahr:

1. Platz Einzelwertung Herrengang: Noah Gstöttenmayr aus Ansfelden, Lehrbetrieb Leitner - Haar & Beauty Experten

2. Platz Einzelwertung Damengang: Sara Muratovic aus Braunau/Inn, Lehrbetrieb InnSchnitt by Julia Eisenmann

3. Platz Gesamtwertung: Noah Gstöttenmayr aus Ansfelden, Lehrbetrieb Leitner - Haar & Beauty Experten

© Röbl Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder, WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Noah Gstöttenmayr aus Oberösterreich (1. Lehrjahr - 3. Platz Gesamtwertung mit Modellen) und Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer.

2. Lehrjahr:

1. Platz Einzelwertung Herrengang: Valeriia Prykhodko aus Neuhofen/Krems, Lehrbetrieb Leitner - Haar & Beauty Experten

1. Platz Einzelwertung Damengang: Valeriia Prykhodko aus Neuhofen/Krems, Lehrbetrieb Leitner - Haar & Beauty Experten

1. Platz Gesamtwertung: Valeriia Prykhodko aus Neuhofen/Krems, Lehrbetrieb Leitner - Haar & Beauty Experten



© Röbl Valeriia Prykhodko aus Oberösterreich (2. Lehrjahr – 1. Platz Gesamtwertung mit Modellen) mit WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder und Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer.

3. Lehrjahr:

1. Platz Einzelwertung Herrengang: Lisa Ginzinger aus Braunau/Inn, Lehrbetrieb InnSchnitt by Julia Eisenmann



Staatsmeistertitel vergeben

Auch bei den Staatsmeisterschaften wurden die besten Friseurinnen und Friseure Österreichs gekürt. Im Herrenbewerb wurde der Titel „Austrian Barber of the Year 2026“ vergeben, im Damenbewerb jener der „Ladies Avantgarde of the Year 2026“. Beide Titel gingen an Sandra Edermayr aus Niederösterreich.



Insgesamt traten 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Staatsmeisterschaften an und stellten ihr handwerkliches Können, ihre Kreativität und ihr Gespür für moderne Trends unter Beweis.

