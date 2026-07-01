Neue B2B-Plattform für Unternehmen von Hali

„Unternehmen informieren sich heute zunehmend online, erwarten transparente Preise und schnelle Entscheidungswege. Gleichzeitig bleibt bei Einrichtungsprojekten der Bedarf an individueller Beratung und professioneller Planung hoch“, sagt hali-Geschäftsführer Daniel Erlinger. hali reagiert auf diese Entwicklung und erweitert sein digitales Angebot mit einer neuen Online-Plattform für Unternehmenskunden.

Mit der neuen Plattform setzt hali einen weiteren Schritt in seiner Digitalisierungsstrategie und verbindet moderne Online-Services mit den Stärken eines Produktionsunternehmens. Mit rund 250 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von etwa 135.000 Möbelstücken zählt hali zu den bedeutendsten Möbelproduzenten Österreichs.

Digitale Beschaffung trifft professionelle Planung

Der neue Shop ermöglicht Unternehmen, Arbeitsplätze, Besprechungsbereiche, Stauraumlösungen oder Akustikelemente direkt online auszuwählen und zu bestellen. Gleichzeitig profitieren Kunden von ergänzenden Planungsleistungen, von der kostenlosen Erstberatung bis hin zur Raumplanung mit 3D-Visualisierung und Vor-Ort-Termin. Damit können auch kleinere und mittlere Projekte von professionellen Planungsleistungen profitieren.

Online oder persönlich, der Kunde entscheidet

Das Sortiment des neuen Shops wurde speziell für kleinere und mittlere Einrichtungsprojekte zusammengestellt und deckt sämtliche zentralen Bereiche moderner Arbeitswelten ab. Für größere Projekte oder individuelle Anforderungen steht weiterhin die persönliche Betreuung durch die hali-Vertriebsexperten zur Verfügung. Dabei profitieren Kunden von einem deutlich erweiterten Produktsortiment sowie individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, die über die standardisierten Online-Angebote hinausgehen. „Der Onlineshop erleichtert den Einstieg und beschleunigt einfache Beschaffungsprozesse. Sobald individuelle Anforderungen ins Spiel kommen, ist die Expertise unserer Einrichtungsberater gefragt. Gerade dort können wir unsere Stärke als Hersteller und Projektpartner voll ausspielen“, so Erlinger.

Die Produkte werden direkt geliefert und sind teilweise bereits vormontiert. Darüber hinaus kann ein professioneller Montageservice gebucht werden, sodass Unternehmen ihre neuen Arbeitswelten auf Wunsch vollständig durch hali umsetzen lassen können.

Mehr als Büroeinrichtung

Obwohl hali vor allem als Spezialist für moderne Arbeitswelten bekannt ist, reicht das Leistungsspektrum weit darüber hinaus. Als österreichischer Möbelhersteller realisiert das Unternehmen auch individuelle Einrichtungslösungen für Hotels und Beherbergungsbetriebe, Arztpraxen und Ordinationen, Banken und Beratungszentren sowie öffentliche Einrichtungen. „Die Zukunft liegt nicht im Entweder-oder zwischen digitalem Einkauf und persönlicher Beratung. Sie liegt in der intelligenten Verbindung beider Welten. Mit unserem neuen Angebot schaffen wir einen zusätzlichen Zugang zu unserer Kompetenz als Möbelhersteller und Einrichtungspartner“, ist Erlinger überzeugt.

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