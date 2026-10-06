Für 40 Jahre Unternehmertum geehrt

„Seit 2015 ist die Zahl der aktiven Direktberater in Oberösterreich um rund 60 Prozent gestiegen. Mittlerweile zählt die Branche mehr als 5000 Mitglieder”, so Breuer anlässlich der Ehrung von Christa Berta Maria Hainz aus Schärding, Peter Larndorfer aus Lasberg und Ulrike Selinger aus Ried im Innkreis für beeindruckende 40 Jahre Unternehmertum. (Im Bild v. l.: Gremialgeschäftsführer Thomas Kern, Hainz, Larndorfer, Selinger, Breuer und WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl).

„Sie haben den Direktvertrieb über viele Jahre mit persönlichem Einsatz, Ausdauer und Unternehmergeist geprägt. Vier Jahrzehnte Selbständigkeit stehen für Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, Veränderungen mitzugehen. Sie bedeuten aber auch jahrzehntelange Kundenbeziehungen, unzählige persönliche Begegnungen und die Motivation, den eigenen unternehmerischen Weg immer wieder weiterzugehen”, erklärt Breuer.

Für Breuer ist die persönliche Komponente eine der großen Stärken der Branche: „Direktvertrieb bedeutet für mich, Menschen zu begeistern, für Produkte, für Ideen und für die Möglichkeit, selbst unternehmerisch aktiv zu werden. Die zahlreichen Neugründungen zeigen, dass der Direktvertrieb für viele Menschen eine attraktive Möglichkeit bietet, unternehmerisch tätig zu werden. Geringe Einstiegshürden, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, die Selbstständigkeit haupt- oder nebenberuflich auszuüben, tragen dazu bei. Auch Social Selling, digitale Beratung und Künstliche Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten, während der persönliche Kontakt und langfristige Kundenbeziehungen zentrale Stärken des Direktvertriebs bleiben. Mehr als 75 Prozent der Direktberater sind Frauen. Damit spielt der Direktvertrieb auch für weibliches Unternehmertum eine wichtige Rolle.“

