Alles rund um Zaun und Garten

Die Dirneder Zaun- & Garten GmbH bietet umfassende Dienstleistungen rund um Haus, Garten und Gewerbeflächen, von der Gartengestaltung über Zaun- und Pflasterarbeiten bis zur Baumpflege. „Als Familienbetrieb setzen wir auf Beratung, erfahrene Mitarbeiter und moderne Technik. Ein schöner Garten beginnt mit guter Planung. Ob Neugestaltung, Pflege oder Lösungen für bestehende Anlagen, wir begleiten Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber von der Idee bis zur Umsetzung“, sagt Firmengründer Karl-Heinz Dirneder.

Ein wichtiger Geschäftsbereich ist die Errichtung von Einfriedungen. Von Gartenzäunen über Sichtschutzsysteme bis zu funktionalen Grundstücksabgrenzungen werden maßgeschneiderte Lösungen geboten.

Baumarbeiten mit Kompetenz

„Wenn große Bäume gepflegt, zurückgeschnitten oder aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen, sind Fachwissen, Erfahrung und die richtige Ausrüstung gefragt. Besonders bei anspruchsvollen Baumfällungen und beengten Platzverhältnissen kommt es auf präzises Arbeiten an“, so Dirneder. Mit leistungsfähigen Maschinen und qualifizierten Mitarbeitern übernimmt Dirneder auch schwierige Aufgaben. Baumstumpffräsungen und die anschließende Wiederherstellung der Grünflächen runden das Angebot ab. Ob repräsentative Hauseinfahrt, gepflasterter Gartenweg, Natursteinmauer oder individuell gestaltete Stufenanlage, die Pflasterspezialisten von Dirneder verbinden dabei handwerkliches Können mit gestalterischem Gespür.

Mit dem Winterdienst sorgt das Unternehmen weiters für sichere Zufahrten, Parkplätze und Betriebsflächen. Moderne Räum- und Streutechnik unterstützt die Teams dabei, Schnee und Eis effizient zu beseitigen.

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