Mit den Bäumen per du

Das Team rund um Firmenchef Clemens Eder unterstützt Unternehmen, Gemeinden und Privatkunden dabei, Bäume langfristig gesund und gleichzeitig umgebungssicher zu erhalten.

„Bäume sind ein wertvoller Bestandteil jedes Unternehmensstandorts. Damit sie langfristig erhalten bleiben und kein Risiko bergen, braucht es regelmäßige Kontrollen und fachgerechte Pflege", ist Eder überzeugt. Gerade auf öffentlichen Plätzen, Parkflächen oder rund um Betriebsstätten oder Wohnanlagen spielt die Baumkontrolle laut Eder eine wichtige Rolle. Sie trägt nicht nur zur Baumgesundheit bei, sondern hilft Unternehmen auch, ihrer Sicherungspflicht nachzukommen und Haftungsrisiken zu minimieren.

Ob fachgerechte Kronenpflege, Spezialfällungen in beengten Verhältnissen oder spektakuläre Baumabtragungen mit dem Mobilkran, jeder Einsatz bringt neue Herausforderungen. Mit modernster Technik, fundiertem Fachwissen und Erfahrung sorgt Eder – Baum.Wald.Forst dafür, dass Bäume und Unternehmensstandorte gleichermaßen sicher in die Zukunft wachsen.

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