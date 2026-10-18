Ausstellerrekord beim 13. Eferdinger Karrieretag

Unter dem Motto „Lebe dein Talent – die Lehre!“ fand am 13. Oktober der Eferdinger Karrieretag bereits zum 13. Mal statt. Mit 40 innovativen Lehrbetrieben und 5 regionalen Institutionen verzeichnete die Ausstellung einen neuen Rekord.

425 Interessierte - darunter Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen der Mittelschulen des Bezirks, der PTS Eferding, der höheren Schulen der Region sowie deren Eltern und Jobsuchende nutzten die Chance, um sich direkt mit den Unternehmen der Region zu vernetzen.

Auf der Bühne gab es attraktive Aussteller zu besuchen. Statt nur passiv zuzuhören, standen die Jugendlichen an den vielfältigen Ständen voll im Mittelpunkt des Geschehens und konnten sich über zahlreiche Zukunftsmöglichkeiten informieren.

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„Dieses Konzept hat sich wieder bewährt. Die Jugendlichen richteten ihre volle Aufmerksamkeit auf die Messestände der teilnehmenden Lehrbetriebe“, sind sich WKO-Obmann Tobias Luger und Bezirksstellenleiter Hans Moser einig.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Viele konkrete Schnuppertermine wurden vereinbart und zahlreiche Kontakte zwischen Unternehmern, Lehrlingsausbildnern und potenziellen Lehrlingen geknüpft. „Die Qualität der Anfragen war sehr hoch“, so das einstimmige Feedback der ausstellenden Betriebe.

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Organisiert wurde die regionale Lehrbetriebsausstellung von der Raiffeisenbank Region Eferding, der WKO Eferding und dem AMS Eferding. Unterstützt wurden sie von den engagierten Direktoren und Lehrkräften der regionalen Schulen.

„Wir freuen uns sehr, dass wieder ein abwechslungsreicher Einblick in die Berufswelt und die regionalen Lehrstellenangebote gegeben werden konnte. Die große Anzahl an attraktiven Ausstellern und der sehr gute Besuch sind eine große Motivation für die Zukunft“, so das Resümee des Organisationsteams.

Am Bild ganz oben: Gemeinsame Freude der Organisatoren v. l.: Alex Schauer (AMS Eferding), Christian Schönhuber (Raiffeisenbank Region Eferding), Tobias Luger und Hans Moser (beide WKO Eferding).