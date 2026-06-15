Goldene Ehrenmedaille der WKOÖ für Angelika Sery-Froschauer

Mit der goldenen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer OÖ wurde bei der jüngsten Sitzung des oö. Wirtschaftsparlaments die langjährige Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer ausgezeichnet. „Sie hat als Unternehmerin die SERY* Brand Communications GmbH in den vergangenen 25 Jahren mit großem persönlichem Engagement zu einer der führenden Werbeagenturen Österreichs ausgebaut. Mit ebenso viel Leidenschaft engagiert sie sich in der Interessenvertretung und hat vor allem als Vizepräsidentin der WKOÖ von 2015 bis 2025 die wirtschaftlichen Rahmbedingungen in unserem Bundesland mitgestaltet“, bedankt sich WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

© WKOÖ WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer (li.) und Direktor Gerald Silberhumer überreichten die Ehrenmedaille in Gold an Angelika Sery-Froschauer.

Von der Jungen Wirtschaft ins Präsidium

Angelika Sery-Froschauer war unter anderem Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, Obfrau der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ und des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation der WKÖ sowie Obfrau der Sparte Information und Consulting in Oberösterreich und Österreich. Seit 2025 ist sie Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Sie gibt ihr fachliches Wissen zudem als Vortragende an Fachhochschulen und als Lektorin an der WU Executive Academy weiter.

