WKO Grieskirchen ehrt Baumeister Florian Sandberger

Bei einem Betriebsbesuch der WKO Grieskirchen überreichten Obmann Günther Baschinger und Leiter Hans Moser die goldene Anstecknadel und den Meisterpokal an Baumeister Florian Sandberger, Technisches Büro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft in St. Agatha.

Das Familien-Unternehmen, das Geschäftsführer und Vater Klaus Sandberger vor 30 Jahren gegründet hat, beschäftigt 6 Mitarbeiter. Im kaufmännischen Bereich wird Klaus Sandberger tatkräftig von Gattin Veronika unterstützt. Über die Geschäftsentwicklung ist Gesprächspartner Florian Sandberger sehr erfreut und für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sehr zuversichtlich.

Der Besuch der WKO-Vertreter unterstrich erneut die Bedeutung des Handwerks für die regionale Wirtschaft und die Notwendigkeit, junge Talente frühzeitig zu fördern. „Unsere Familienbetriebe gehen mit Mut, Innnovationskraft und großem persönlichem Engagement voran!“, freuen sich auch Baschinger und Moser über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.