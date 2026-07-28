WKO Linz-Stadt gratuliert zu 10 Jahre "TheAngryTeddyCommunications"

Anlässlich des 10-jährigen Unternehmensjubiläums von Daniel Friesenecker (M.) und seiner Agentur „TheAngryTeddy Communications e.U." überreichten Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger (r.) und Bezirksstellenleiter Peter Polgar (l.) die Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer Oberösterreich.



Seit der Gründung 2016 begleitet Daniel Friesenecker Unternehmen erfolgreich in den Bereichen Kommunikation, Podcasting und digitale Medien. Mehr als 1.000 Episoden wurden bereits für Coaches, Industrieunternehmen, Handwerksbetriebe und Weiterbildungsanbieter in seinem Studio produziert, so der European Podcast Award-Träger und Autor von „Hörbar Echt!“.



„Daniel Friesenecker zeigt dabei eindrucksvoll, wie stark kreative Dienstleister zur Vielfalt und Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft beitragen. Mit frischen Ideen und konsequenter Kreativität hat sich der Betrieb in einem Jahrzehnt einen festen Platz in der Marketingbranche erarbeitet“, sagt Klaus Schobesberger.

