Jubiläumsmedaille für Tischlerei Moser 

Auf Antrag der WKO Grieskirchen, unterstützt von der Sparte Gewerbe und Handwerk der WKOÖ, wurde die Tischlerei Moser in Schlüßlberg mit der Jubiläumsmedaille und Ehrenurkunde der WKOÖ, unterzeichnet von Präsidentin Doris Hummer und Direktor Gerald Silberhumer, zum 60-jährigen Firmenjubiläum ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde während einer Jubiläumsfeier von WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser, überreicht.

Geschäftsführer Franz Moser begeisterte die zahlreichen Festgäste mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und kulinarischer Vielfalt!

Familie und Freunde des Unternehmers aus Sport und Kultur, viele Kundinnen und Kunden, Geschäftspartner und alle Mitarbeiter waren zum Firmenfest gekommen und freuten sich mit den Geehrten über die große Wertschätzung der regionalen Wirtschaftsvertretung!

„Unsere Firma zeichnet seit jeher eine klare Vision, Weitblick und strategische Ausrichtungen aus. Stolz sind wir auf unsere familiäre Unternehmenskultur und unsere starke Wertebasis. Unsere Ttpmotivierten Mitarbeiter tragen wesentlich zum gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg bei.“, ist Franz Moser voll des Lobes.

„Die Tischlerei Moser hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das traditionelles Tischlerhandwerk mit moderner Planung und Architektur verbindet. Franz Moser und seine Mitarbeiter tragen dazu bei, dass unsere Regionsmarke „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“, nachhaltig weit über die Bezirksgrenzen voll zur Geltung kommt!“, sind sich Günther Baschinger und Hans Moser einig.

Am Bild v. l.: Günther Baschinger, Obmann WKO Grieskirchen, Firmeninhaber Franz und Ingrid Moser, Hans Moser, Leiter der WKO Grieskirchen.