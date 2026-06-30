WKO Grieskirchen ehrt drei innovative Unternehmerinnen

Anlässlich des ersten Bermudafestes in Peuerbach besuchten Günther Baschinger, Obmann der Wirtschaftskammer Grieskirchen, und Sabine Mayr, Mitglied des Bezirksstellen-Ausschusses, drei regionale Unternehmen. Der Besuch diente einem doppelten Zweck: Zum einen erfragten die WKO-Vertreter das aktuelle wirtschaftliche Befinden der Unternehmerinnen, zum anderen sprachen sie ihnen öffentlich Dank und Anerkennung für ihre innovativen Leistungen für den Bezirk Grieskirchen aus.

Im Rahmen des Treffens wurden Monika Kaltseis, Sandra Vielmetti und Kerstin Glöckl-Steininger von WKO-Obmann Günther Baschinger mit einer Auszeichnung der Wirtschaftskammer Oberösterreich geehrt. Diese Ehrung würdigt den gemeinsamen Nenner der drei Frauen: einen ausgeprägten Innovationsgeist, Mut und Kreativität im unternehmerischen Handeln.

Die drei Unternehmerinnen stehen für die Vielfalt und Qualität der regionalen Wirtschaft:

Monika Kaltseis – „Monika – Hochzeit und Schenken" Mit ihrem kreativen Geschäft bereichert Monika Kaltseis die regionale Wirtschaft durch individuelle und handgefertigte Produkte. Ihr Fokus liegt auf persönlichen Lösungen, die besondere Anlässe wie Hochzeiten zu unvergesslichen Ereignissen machen.

© Maringer

Sandra Vielmetti – „Kräuter und Geist" Als Inhaberin von „Kräuter und Geist" bietet Sandra Vielmetti eine breite Vielfalt an naturkosmetischen Rohstoffen, ätherischen Ölen und Naturprodukten an. Darüber hinaus gibt sie ihr umfangreiches Fachwissen in Seminaren weiter und fördert so die Bildung im Bereich Naturheilkunde und Kosmetik.

© Maringer

Kerstin Glöckl-Steininger – Vinothek „Weinzwitscherei" In der Vinothek „Weinzwitscherei" finden Gäste über 200 verschiedene österreichische Weine. Kerstin Glöckl-Steininger begeistert ihre Kunden nicht nur durch die Auswahl, sondern vor allem durch ihre Leidenschaft und ihr profundes Wissen über heimische Weinsorten.

Die Verleihung der WKOÖ-Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von lokalen Unternehmen, die durch Innovation und Engagement den Bezirk Grieskirchen stärken. „Es ist wichtig, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Mut und Kreativität neue Wege gehen, sichtbar würdigen", so Günther Baschinger. Der Besuch am Bermudafest war somit nicht nur ein persönliches Dankeschön, sondern auch ein starkes Signal für die Vitalität der Peuerbacher Wirtschaft.