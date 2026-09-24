Eiermacher feiern 40. Geburtstag mit Ausbau und Aussichten

1986 wurde die Geflügel GmbH in Schlierbach gegründet, 2015 zur Eiermacher GmbH umfirmiert. Aktuell hat das Unternehmen 35 Gesellschafter aus dem bäuerlichen Umfeld.

Zum Jubiläum konnte Geschäftsführer Manfred Söllradl gemeinsam mit dem Beiratsvorsitzenden der Gesellschafter, Martin Tragler, beeindruckende Einblicke geben. Das Unternehmen verfügt in der Vorproduktion über eine Brüterei, Elterntierhaltung, Kükenproduktion und vermarktet seit 2015 Bio-Geflügel. 2017 hat man mit der Bio-Entenmast begonnen.

Eiermacher ist Partner für rund 330 landwirtschaftliche Betriebe, davon 186 Legehennenbetriebe bio und konventionell, 33 Elterntierbetriebe (Bruteier) und 62 Junghennenbetriebe, 35 Bruderhahn-Aufzuchtsbetriebe, 15 Entenmastbetriebe und einen Wachtelbetrieb. Mit 190 Mitarbeitern wurde 2025 ein Jahresumsatz von rund rund 113 Mio. Euro erwirtschaftet. Zum Jubiläum investierte das Unternehmen rund sieben Mio. Euro in den Ausbau der Fleischverarbeitung inklusive Tiefkühllager in Kremsmünster, wodurch die Produktionskapazitäten verdoppelt wurden. Für April 2027 ist zudem die Eröffnung eines Werksverkaufs auf dem Gelände in Krift geplant.



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