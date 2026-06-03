Startschuss für die OÖ Handwerkspreise 2026

Seit über 30 Jahren holt die Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Kooperation mit ihren Sponsorpartnern Raiffeisenlandesbank OÖ und Wirtschaftsressort des Landes OÖ besondere Leistungen aus Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung vor den Vorhang und zeichnet Betriebe mit den „OÖ Handwerkspreisen“ aus. „Wir möchten Ihre täglichen herausragenden Leistungen sichtbar machen und einer breiten Öffentlichkeit präsentieren“, ruft Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, zum Mitmachen auf. In den folgenden vier Kategorien wird prämiert:



Nachhaltigkeit & Ökologisierung: mit neuen Materialien und Techniken Altes erhalten, Wissen bewahren und weitergeben; Bestehendes in Neues transformieren; ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen; besondere Rücksicht auf Umwelt, Natur und soziales Umfeld

mit neuen Materialien und Techniken Altes erhalten, Wissen bewahren und weitergeben; Bestehendes in Neues transformieren; ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen; besondere Rücksicht auf Umwelt, Natur und soziales Umfeld Innovation & Digitalisierung: neue, zukunftsweisende Projekte und Produkte oder digitale Umsetzungen und Prozesse

neue, zukunftsweisende Projekte und Produkte oder digitale Umsetzungen und Prozesse Kooperation & Teamwork: bereichsübergreifende Zusammenarbeit verschiedenster Professionisten für gemeinsame Projekte und Leistungen

bereichsübergreifende Zusammenarbeit verschiedenster Professionisten für gemeinsame Projekte und Leistungen Tradition & Moderne: klassisches Handwerk, hohe Qualität und perfekte Umsetzung in traditionellen, zukunftsweisenden, kreativen oder außergewöhnlichen Projekten oder Produkten

Das können Sie gewinnen:



Firmenportrait in einem regionalen Print-Medium

in einem regionalen Print-Medium 1 Reel (Kurzvideo) des jeweiligen Siegerprojekts zur eigenen Verwendung

zur eigenen Verwendung Mediale Berichterstattung in OÖ Nachrichten, OÖ Wirtschaft, WKOÖ Socialmedia-Kanälen und Aussendung an alle regionalen Medien

in OÖ Nachrichten, OÖ Wirtschaft, WKOÖ Socialmedia-Kanälen und Aussendung an alle regionalen Medien Zusätzlich werden auch noch insgesamt€ 20.000,-- an Preisgeld von der Raiffeisenlandesbank OÖ und dem Wirtschaftsressort des Landes OÖ mit jeweils € 10.000,-- zur Verfügung gestellt.

Preisgeld je Kategorie:

1. Preis: € 2.500,--

2. Preis: € 1.500,--

3. Preis: € 1.000,--



Gesucht werden Projekte, die 2025 oder 2026 umgesetzt wurden, unabhängig davon, ob sie aus dem produzierenden oder Dienstleistungsbereich stammen. Teilnahmeberechtigt sind Betriebe mit Stammsitz in OÖ und aktiver Gewerbeberechtigung in der Sparte Gewerbe und Handwerk.



Einreichen lohnt sich – bis 31. August 2026

Alle Informationen, Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zur Online-Einreichung unter:

www.ooehandwerkspreise.at