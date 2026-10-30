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Handel
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Für lange Selbständigkeit ausgezeichnet

Unternehmerehrungen für die Jahre 2025 und 2026 des oö. Elektro- und Einrichtungsfachhandels

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 30.10.2026

Das Landesgremium OÖ des Elektro- und Einrichtungsfachhandels ehrte am Mittwoch dieser Woche 31 Betriebe für die langjährige Selbständigkeit.

25-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):

  • Michael Wolfgang Wollhofen, Perg
  • Elektrohaus GABRIEL GmbH, Ulrichsberg
  • Lidauer Tischlerei GmbH, Scharnstein
  • Wolfgang Fink, Mondsee
  • Weilguny & Partner GmbH, Linz

25-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • Johann Engleder, Hörsching
  • Helmut Wenigwieser, Schwertberg
  • DEHN AUSTRIA GmbH, Asten

30-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):

  • MÖHA-Handelsgesellschaft m.b.H., Kremsmünster
  • doma elektro engineering gmbH, Hohenzell
  • Stefan Geroldinger, Sigharting
  • LAPP AUSTRIA GmbH, Linz
  • Michaela Moisl-Taurer, Mondsee

30-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • Herbert Praher, MM.Sc., Gallneukirchen
  • Peter Gruber, Rainbach im Mühlkreis
  • Norbert Kletzl, Munderfing
  • Josef Druckenthaner, Mistelbach

35-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):

  • WOHNPOINT Planungs- und Einrichtungs-Gesellschaft m.b.H., Linz

35-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • Hannerer Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Rohrbach-Berg
  • Weinberger Gesellschaft m.b.H., Enns

40-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):

  • Sam-Music GmbH, Hinzenbach
  • Ing. Rudolf Michael Affenzeller, Aschach an der Donau
  • Robert Baumgartner, Münzkirchen

40-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • Sauter Meß- und Regeltechnik Gesellschaft m.b.H., Traun

45-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • Rockenschaub KG, Katsdorf

50-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • Ernst Brandstätter Gesellschaft m.b.H., Neukirchen bei Lambach
  • Silvia Hildegard Strasser, Tumeltsham

65-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):

  • Storebest Ladeneinrichtungen Gesellschaft m.b.H., Aschach/Steyr

70-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • ETECH Schmid u. Pachler Elektrotechnik GmbH & Co KG, Linz

75-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):

  • Elektrounternehmen Johann Gahleitner Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Neufelden

105-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

  • KRANZ Tischlerei GmbH & CO KG, Schwanenstadt