Für lange Selbständigkeit ausgezeichnet
Unternehmerehrungen für die Jahre 2025 und 2026 des oö. Elektro- und Einrichtungsfachhandels
Lesedauer: 1 Minute
Das Landesgremium OÖ des Elektro- und Einrichtungsfachhandels ehrte am Mittwoch dieser Woche 31 Betriebe für die langjährige Selbständigkeit.
25-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):
- Michael Wolfgang Wollhofen, Perg
- Elektrohaus GABRIEL GmbH, Ulrichsberg
- Lidauer Tischlerei GmbH, Scharnstein
- Wolfgang Fink, Mondsee
- Weilguny & Partner GmbH, Linz
25-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- Johann Engleder, Hörsching
- Helmut Wenigwieser, Schwertberg
- DEHN AUSTRIA GmbH, Asten
30-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):
- MÖHA-Handelsgesellschaft m.b.H., Kremsmünster
- doma elektro engineering gmbH, Hohenzell
- Stefan Geroldinger, Sigharting
- LAPP AUSTRIA GmbH, Linz
- Michaela Moisl-Taurer, Mondsee
30-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- Herbert Praher, MM.Sc., Gallneukirchen
- Peter Gruber, Rainbach im Mühlkreis
- Norbert Kletzl, Munderfing
- Josef Druckenthaner, Mistelbach
35-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):
- WOHNPOINT Planungs- und Einrichtungs-Gesellschaft m.b.H., Linz
35-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- Hannerer Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Rohrbach-Berg
- Weinberger Gesellschaft m.b.H., Enns
40-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):
- Sam-Music GmbH, Hinzenbach
- Ing. Rudolf Michael Affenzeller, Aschach an der Donau
- Robert Baumgartner, Münzkirchen
40-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- Sauter Meß- und Regeltechnik Gesellschaft m.b.H., Traun
45-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- Rockenschaub KG, Katsdorf
50-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- Ernst Brandstätter Gesellschaft m.b.H., Neukirchen bei Lambach
- Silvia Hildegard Strasser, Tumeltsham
65-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):
- Storebest Ladeneinrichtungen Gesellschaft m.b.H., Aschach/Steyr
70-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- ETECH Schmid u. Pachler Elektrotechnik GmbH & Co KG, Linz
75-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):
- Elektrounternehmen Johann Gahleitner Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Neufelden
105-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):
- KRANZ Tischlerei GmbH & CO KG, Schwanenstadt