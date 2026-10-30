Für lange Selbständigkeit ausgezeichnet

Das Landesgremium OÖ des Elektro- und Einrichtungsfachhandels ehrte am Mittwoch dieser Woche 31 Betriebe für die langjährige Selbständigkeit.



25-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):



Michael Wolfgang Wollhofen, Perg

Elektrohaus GABRIEL GmbH, Ulrichsberg

Lidauer Tischlerei GmbH, Scharnstein

Wolfgang Fink, Mondsee

Weilguny & Partner GmbH, Linz

25-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):



Johann Engleder, Hörsching

Helmut Wenigwieser, Schwertberg

DEHN AUSTRIA GmbH, Asten

30-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):



MÖHA-Handelsgesellschaft m.b.H., Kremsmünster

doma elektro engineering gmbH, Hohenzell

Stefan Geroldinger, Sigharting

LAPP AUSTRIA GmbH, Linz

Michaela Moisl-Taurer, Mondsee

30-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):



Herbert Praher, MM.Sc., Gallneukirchen

Peter Gruber, Rainbach im Mühlkreis

Norbert Kletzl, Munderfing

Josef Druckenthaner, Mistelbach

35-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):



WOHNPOINT Planungs- und Einrichtungs-Gesellschaft m.b.H., Linz

35-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):



Hannerer Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Rohrbach-Berg

Weinberger Gesellschaft m.b.H., Enns

40-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):



Sam-Music GmbH, Hinzenbach

Ing. Rudolf Michael Affenzeller, Aschach an der Donau

Robert Baumgartner, Münzkirchen

40-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):



Sauter Meß- und Regeltechnik Gesellschaft m.b.H., Traun

45-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):



Rockenschaub KG, Katsdorf

50-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):



Ernst Brandstätter Gesellschaft m.b.H., Neukirchen bei Lambach

Silvia Hildegard Strasser, Tumeltsham

65-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):



Storebest Ladeneinrichtungen Gesellschaft m.b.H., Aschach/Steyr

70-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):



ETECH Schmid u. Pachler Elektrotechnik GmbH & Co KG, Linz

75-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2025):



Elektrounternehmen Johann Gahleitner Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Neufelden

105-jähriges Unternehmerjubiläum (aus 2026):

