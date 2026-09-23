Energie- und Umweltförderung auf einen Blick
Auf Bundes- und Landesebene gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten für die ökologische und energetische Transformation.
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Aktualisiert am 23.09.2026
Nachfolgend ein Kurzüberblick über die zentralen und zuletzt besonders stark nachgefragten Förderprogramme.
Photovoltaik
- Investitionszuschüsse für PV-Anlagen/Stromspeicher und Marktprämie für eingespeisten PV-Strom des Bundes laut Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Info & Kriterien: www.eag-abwicklungsstelle.at
Öko-Investitionsfreibetrag
- Der Öko‑Investitionsfreibetrag ist eine steuerliche Förderung für Unternehmen, die in umweltfreundliche Wirtschaftsgüter investieren. Er erlaubt einen erhöhten Freibetrag von 15 Prozent (befristet 22 Prozent) der Investitionskosten zusätzlich zur Abschreibung und richtet sich an betriebliche Steuerpflichtige. Info & Kriterien: wko.at/steuern/investitionsfreibetrag
Thermische Bauteilsanierung
- Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Energiegemeinschaften
- Energiegemeinschaften werden durch eine Bundesförderung des Klima- & Energiefonds unterstützt. Förderfähig sind bestehende gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, Erneuerbare‑Energie‑Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften gemäß ElWOG/EAG, die ausschließlich erneuerbare Energie nutzen und eine Mindestanzahl aktiver Teilnehmer aufweisen. Einreichungen sind bis 30. September 2026, 12 Uhr möglich. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Thermische Solaranlagen
- Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Infos & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
- Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Biomasseheizung
- Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
- Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz,
T 0732-7720-14501
- Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
- Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Energiesparmaßnahmen
- Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umwelfoerderung.at
- Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Wärmepumpen
- Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
- Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
- Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
- Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Fernwärme
- Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
- Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz,
T 0732-7720-14501
Gefördertes Beratungsprogramm ÖKO-PLUS
Mit dem Förderprogramm ÖKO-PLUS möchte die WKOÖ die Wirtschaft bei der ökologischen Transformation unterstützen. Mit professioneller Hilfe durch Ingenieurbüros und Unternehmensberater spüren Unternehmen Potenziale auf und nutzen die Chancen.
- bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar bis max. 2.250 Euro
- zweistufiges Beratungsprogramm
- finanziert durch die WKOÖ