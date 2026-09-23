Energie- und Umweltförderung auf einen Blick

Nachfolgend ein Kurzüberblick über die zentralen und zuletzt besonders stark nachgefragten Förderprogramme.

Photovoltaik

Investitionszuschüsse für PV-Anlagen/Stromspeicher und Marktprämie für eingespeisten PV-Strom des Bundes laut Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Info & Kriterien: www.eag-abwicklungsstelle.at

Öko-Investitionsfreibetrag

Der Öko‑Investitionsfreibetrag ist eine steuerliche Förderung für Unternehmen, die in umweltfreundliche Wirtschaftsgüter investieren. Er erlaubt einen erhöhten Freibetrag von 15 Prozent (befristet 22 Prozent) der Investitionskosten zusätzlich zur Abschreibung und richtet sich an betriebliche Steuerpflichtige. Info & Kriterien: wko.at/steuern/investitionsfreibetrag

Thermische Bauteilsanierung

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Energiegemeinschaften

Energiegemeinschaften werden durch eine Bundesförderung des Klima- & Energiefonds unterstützt. Förderfähig sind bestehende gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, Erneuerbare‑Energie‑Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften gemäß ElWOG/EAG, die ausschließlich erneuerbare Energie nutzen und eine Mindestanzahl aktiver Teilnehmer aufweisen. Einreichungen sind bis 30. September 2026, 12 Uhr möglich. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Thermische Solaranlagen

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Infos & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

(Klima- & Energiefonds). Infos & Kriterien: Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Biomasseheizung

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

– Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz,

T 0732-7720-14501

biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Energiesparmaßnahmen

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umwelfoerderung.at

(Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Wärmepumpen

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

– Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW. Info & Kriterien: Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Fernwärme

Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz,

T 0732-7720-14501

Gefördertes Beratungsprogramm ÖKO-PLUS

Mit dem Förderprogramm ÖKO-PLUS möchte die WKOÖ die Wirtschaft bei der ökologischen Transformation unterstützen. Mit professioneller Hilfe durch Ingenieurbüros und Unternehmensberater spüren Unternehmen Potenziale auf und nutzen die Chancen.