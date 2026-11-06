Energietag 2026 im Zeichen der Energiepreise

Vor diesem Hintergrund wurde beim Energietag 2026 in der WKOÖ das Thema „Energiesystem im Wandel: Zwischen Zielbild und Wirklichkeit“ behandelt. Hauptthema der Veranstaltung der Sparte Industrie gemeinsam mit der Abteilung Außenwirtschaft und Wirtschaftspolitik der WKOÖ waren die hohen Energiepreise. „Für Oberösterreich als führenden Industrie- und Produktionsstandort ist Energie eine zentrale Zukunftsfrage. Unsere Unternehmen sind bereit, in Effizienz, Elektrifizierung, erneuerbare Energie und neue Technologien zu investieren. Sie brauchen dafür aber Planungssicherheit, Tempo und wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen. Eine sichere, leistbare und nachhaltige Energieversorgung ist das Fundament unseres Wirtschaftsstandorts. Wir müssen verhindern, dass Energiepreise der Grund für Abwanderung sind“, startete WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger.

„Rund ein Viertel aller österreichischen Warenexporte stammt aus Oberösterreich. Umso stärker treffen hohe Energiepreise unsere Betriebe im internationalen Wettbewerb. Eine aktuelle Umfrage der Sparte Industrie zeigt: 48 Prozent der befragten Industriebetriebe nennen die hohen Kosten und den zunehmenden Kostendruck, insbesondere durch Personal- und Energiekosten sowie Rohstoffpreise, spontan als eine der größten Herausforderungen für den Industriestandort Oberösterreich bis 2030. Bereits vergleichsweise ge-ringe Unterschiede bei den Energiekosten können darüber entscheiden, wo Ersatzinvestitionen und Produktionsausweitungen stattfinden. Transormation braucht wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen“, fordert Spartenobmann Erich Frommwald.

Energie muss sicher, bezahlbar und erneuerbar sein



„Das Rückgrat unserer Gesellschaft ist Energie, sie muss sicher, bezahlbar und erneuerbar sein. Österreich hat gegenüber Deutschland einen klaren Erneuerbaren-Vorsprung. Im Strombereich sind wir schon relativ weit aber in der nächsten Etappe müssen Wärme, Verkehr und Industrie weiter elektrifiziert werden. Dabei müssen aber die Netze und die Flexibilität beispielsweise durch Ener-giespeicher mitwachsen. Energiespeicher können der Gamechanger sein und für jene Flexibilität sorgen, die die Preise ausgleichen kann. Ein hoher Grünstromanteil allein trägt allerdings noch keine Energiewende“, sagte Martin Braun, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel.

„Jede heimische Kilowattstunde macht uns sicherer, unabhängiger und senkt im Regelfall den Preis. Mehr als die Hälfte unserer Energie wird importiert und die Wertschöpfung geht ins Ausland. Um niedrigere Strompreise zu erreichen, muss sich Europa stärker selbst versorgen. Planbare und verkürzte Genehmigungsverfahren machen Investitionen in Erneuerbare Energien attraktiver“, betonte Daniel Varro, Vizerektor für Finanzen und nachhaltige Entwicklungen an der Donau-Universität Krems.

„Derzeit erleben wir eine weltweit historische Verknappung von Öl und Gas. Man müsste Donald Trump danken, er hatte durch den von ihm angestoßenen Iran-Krieg für erneuerbare Energien eine größere Wirkung als jedes Fördersystem. Wir müssen das Strommarktdesign modernisieren, mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ist der Grundstein gelegt, die Fördersysteme neu justieren, das nlagenrecht vereinfachen und damit schneller werden, die Industrie gezielt in der Transformation unterstützen und das Gasmarktdesign modernisieren und den Wasserstoff-Hochlauf vorbereiten“, sagte Benedikt Ennser, Sektionsleiter Energie im Wirtschaftsministerium.

Weiters diskutierten in zwei Talkrunden die Vertreter aus Wissenschaft, Politik

und Wirtschaft, darunter die beiden Mitveranstalter Leonhard Schitter seitens der Energie AG und Josef Siligan seitens der Linz AG über die Energie-Herausforderungen in Oberösterreich.

© cityfoto Beim Energietag 2026 v. l.: Malina-Altzinger, Schitter, Varro, Ennser, Braun, Siligan und Frommwald.





