WKO Bildungscampus in Linz eröffnet

Mit der Eröffnung des WKO-Bildungscampus in Linz bündelt die Wirtschaftskammer Oberösterreich ihre vielfältigen Kompetenzen an einem Standort in der Wiener Straße 150. Unter dem Leitgedanken „Bildung.Wissen.Wachsen.“ werden Berufsorientierung, Fachkräftequalifizierung, lebensbegleitendes Lernen und betriebliche Innovation räumlich und inhaltlich vernetzt. Ziel ist es, den Wissenstransfer in die Betriebe zu beschleunigen und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Gewerbe und Handwerk einen einfachen Zugang zu neuen Technologien, wissenschaftlichen Erkenntnissen und praxisnaher Weiterbildung zu ermöglichen.

© Hannes Buchinger

IT:U Innovation Lab

Eine zentrale Rolle spielt dabei die neue Schnittstelle zwischen universitärer Forschung und betrieblicher Praxis durch das IT:U Innovation Lab. Hier bearbeiten Studierende und Forschende gemeinsam mit Unternehmen konkrete Fragestellungen zu Künstlicher Intelligenz, Robotik und Digitalisierung. Der Campus versteht sich als Ort, an dem Orientierung, Qualifizierung und Innovation ineinandergreifen, um die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der oberösterreichischen Wirtschaft langfristig zu sichern.

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Zukunft gestalten

Die WKOÖ positioniert sich mit diesem Projekt klar als Entwicklungspartnerin der Unternehmen. Es geht nicht nur um die Bereitstellung von Bildungsangeboten, sondern um die aktive Mitgestaltung des Wandels. „Wir wollen Veränderungen nicht nur begleiten, sondern aktiv mitgestalten. Der Bildungscampus zeigt, wie wir aus den Herausforderungen unserer Betriebe konkrete Angebote und neue Möglichkeiten entwickeln. Davon profitieren Unternehmen und ihre Mitarbeiter gleichermaßen“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.