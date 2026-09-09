Infotech eröffnet neuen Standort in Peuerbach

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und der Region folgten der Einladung von Infotech EDV-Systeme GmbH zur offiziellen Eröffnung des neuen Standorts in Peuerbach. Bei einem informativen Abend im melodium Kulturzentrum standen neben der Standorteröffnung aktuelle IT-Themen und der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung und Infotech-Vorstellung durch Geschäftsführer Martin Mallinger und Standortleiter Rainer Stadler erhielten die Gäste in zwei kompakten IT-Impulsvorträgen Einblicke in moderne Virtualisierung und effiziente IT-Infrastrukturen sowie in die Themen Glasfaserinternet und GINO e-Card Reader für die Gesundheitsbranche.



„Mit der Eröffnung unseres Standorts in Peuerbach setzen wir ein klares Zeichen für Kundennähe und regionale Verbundenheit. Der Standort ist aus der freundlichen Übernahme der AnD IT GmbH entstanden. Besonders wichtig war uns dabei, sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Kundinnen und Kunden zu übernehmen und die guten Beziehungen fortzuführen. Auch in Zukunft stehen wir als lokaler Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und erweitern das bewährte AnD-Portfolio um das umfangreiche Leistungsangebot von Infotech. Wir freuen uns sehr über die gelungene Eröffnung, die zahlreichen Besucherinnen und Besucher sowie die vielen persönlichen Gespräche, die den positiven Start unseres neuen Standorts geprägt haben“, so Martin Mallinger, Geschäftsführer der Infotech EDV-Systeme GmbH.

Mit dem neuen Standort in Peuerbach erweitert Infotech seine regionale Präsenz und ist neben den Standorten in Ried im Innkreis nun auch in Vöcklabruck und Peuerbach vertreten. Die freundliche Übernahme der AnD IT GmbH erfolgte im Rahmen der regionalen Wachstumsstrategie von Infotech. Das bestehende Team und die persönlichen Ansprechpartner in Peuerbach bleiben erhalten.



Am Bild die Geschäftsführung von Infotech Martin Mallinger (l.), Stefan Kitzmantl (2.v.l.) und Bernhard Schuster (2.v.r.) mit Standortleiter Rainer Stadler (r.) und Vertreter der WKO Grieskirchen: Bezirksstellenobmann Günther Baschinger (3.v.l.), BST-Ausschussmitglied Sabine Mayr (Mitte) und Bezirksstellenleiter Hans Moser (3.v.r.).