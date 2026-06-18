Neues Betriebsgebäude von Lehner Lifttechnik in Peuerbach eröffnet

Nach dem Bezug des neuen Firmenstandorts im Mitterweg 4 in Peuerbach öffnete das international tätige Unternehmen Lehner Lifttechnik erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit und feierte die offizielle Eröffnung des neuen Betriebsgebäudes.

Lehner Lifttechnik ist ein exportorientiertes, familiengeführtes und weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Peuerbach. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Vertrieb von Treppenliften und Hebebühnen, die vor allem nachträglich in private und öffentliche Gebäude eingebaut werden und deren Barrierefreiheit sicherstellen. Pro Jahr werden mehr als 6.000 individualisierte Liftlösungen an mehr als 400 Partnerfirmen in über 80 Länder exportiert.



Offizielle Eröffnung mit Gästen aus Politik und Wirtschaft

Im Rahmen der Eröffnungsfeier begrüßte Geschäftsführer Christian Lehner Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und regionalen Institutionen. Bürgermeister Roland Schauer zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Ansiedlung von Lehner Lifttechnik in Peuerbach: „Unternehmen wie Lehner Lifttechnik stärken unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig und schaffen attraktive Arbeitsplätze in der Region.“

Auch die Verantwortlichen von Matulik Architekten blickten auf das gemeinsame Projekt zurück und hoben die hervorragende Zusammenarbeit während der gesamten Planungs- und Bauphase hervor. Durch den partnerschaftlichen Austausch sei ein modernes und zukunftsorientiertes Firmengebäude entstanden, das optimal auf die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt ist.

Die wirtschaftliche Bedeutung von Lehner Lifttechnik für den Bezirk wurde von Günther Baschinger, Bezirksstellenobmann der WKO Grieskirchen, und Astrid Zehetmair, Landtagsabgeordnete, hervorgehoben. Beide betonten die Wichtigkeit eines international erfolgreichen Unternehmens wie Lehner Lifttechnik für die Region und verwiesen auf die steigende Relevanz des Geschäftsbereichs Barrierefreiheit. Angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen und des demografischen Wandels würden innovative Mobilitäts- und Zugangslösungen künftig noch stärker an Bedeutung gewinnen. Für ihre innovativen Leistungen für die regionale Wirtschaft bekamen die Firmeninhaber eine WKOÖ-Urkunde im Namen von WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer überreicht.

© Lehner Lifttechnik

Bei Firmenführungen konnten Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des international tätigen Spezialisten für nachrüstbare Mobilitätslösungen werfen.

Besonderes Interesse galt den Führungen durch das neue Firmengebäude. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich persönlich ein Bild vom modernen Arbeitsumfeld, den neuen Büro- und Lagerflächen sowie dem eigenen Schulungszentrum zu machen. Viele Besucher zeigten sich beeindruckt von der modernen Infrastruktur und den Zukunftsperspektiven des Unternehmens.

Der erfolgreiche Tag der offenen Tür zeigte eindrucksvoll, wie stark Lehner Lifttechnik in der Region verwurzelt ist und gleichzeitig international agiert. Mit dem neuen Standort in Peuerbach setzt das Familienunternehmen ein klares Zeichen für weiteres Wachstum, Innovation und langfristiges Engagement in der Region.