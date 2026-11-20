Fast die Hälfte der oberösterreichischen Betriebe mit fünf oder mehr Beschäftigten hat keine Mitarbeiter über 60 Jahre. Diese Zahl wird in einer Studie im Auftrag der Arbeiterkammer OÖ zum Anlass genommen, den Unternehmen mangelnde Bereitschaft zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer vorzuwerfen. Für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ist diese Schlussfolgerung völlig verfehlt: „Wer aus dieser Statistik ableitet, dass unsere Betriebe keine älteren Menschen beschäftigen wollen, verdreht die Tatsachen. Das eigentliche Problem liegt nicht in den Unternehmen, sondern darin, dass in Österreich nach wie vor viele Menschen lange vor dem gesetzlichen Pensionsalter aus dem Erwerbsleben ausscheiden.“



Ein Blick auf die Fakten zeigt ein völlig anderes Bild als jenes, das Arbeiterkammer und Gewerkschaft zeichnen: Die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt und liegt mit 60,9 Prozent auf einem historischen Höchststand. Und das trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltenden Rezession.



Das eigentliche Problem liegt nicht in den Unternehmen, sondern darin, dass in Österreich nach wie vor viele Menschen lange vor dem gesetzlichen Pensionsalter aus dem Erwerbsleben ausscheiden.





Wer in Pension ist, kann nicht im Betrieb beschäftigt sein

Die entscheidende Ursache für die verhältnismäßig niedrige Beschäftigungsquote Älterer liegt im frühen Pensionsantritt. Das tatsächliche Pensionsantrittsalter beträgt in Österreich durchschnittlich nur 61,8 Jahre und liegt damit deutlich unter dem gesetzlichen Regelpensionsalter von 65 Jahren für Männer und trotz massiv angestiegener Lebenserwartung auf demselben Niveau wie vor 50 Jahren. Zahlreiche gesetzliche Möglichkeiten zum vorzeitigen Pensionsantritt tragen dazu bei, dass ältere Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt frühzeitig verloren gehen

Tatsächlichen an gesetzlichen Pensionsantritt heranführen



Bereits 2024 wurde im Auftrag der Wirtschaftskammer die Studie „One year more“ der WU Wien erstellt, die unstrittig belegt, dass die Heranführung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters an das gesetzliche Pensionsantrittsalter, der Schlüssel zum Erfolg ist und einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Stabilisierung des Arbeitsmarkts und des Pensionssystems führen würde, bestätigt Studienautor Univ.-Prof. Dr. Martin Halla von der Wirtschaftsuniversität Wien. „Um das tatsächliche Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche heranzuführen, braucht es neben der Einschränkung vorzeitiger Pensionsmöglichkeiten auch entsprechende finanzielle Anreize, die einen späteren Pensionsantritt attraktiver machen.“



Um das tatsächliche Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche heranzuführen, braucht es neben der Einschränkung vorzeitiger Pensionsmöglichkeiten auch entsprechende finanzielle Anreize, die einen späteren Pensionsantritt attraktiver machen.



Aktuell stehen rund 60 Prozent der 60- bis 64-Jährigen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung, überwiegend weil sie bereits in Pension sind. Von jenen, die dem Arbeitsmarkt noch zur Verfügung stehen, sind hingegen rund 90 Prozent beschäftigt.



„Das ist der entscheidende Punkt, den AK und ÖGB in ihrer Kritik geflissentlich ausblenden: Unsere Unternehmen können nur Menschen beschäftigen, die dem Arbeitsmarkt überhaupt zur Verfügung stehen. Wenn ein Großteil der über 60-Jährigen bereits in Pension ist, kann man den Betrieben daraus keinen Vorwurf machen“, stellt Hummer klar.

Ältere Beschäftigte sind für Betriebe unverzichtbar

Gerade angesichts des demografischen Wandels und des damit verbundenen Fachkräftemangels haben die Unternehmen ein großes Interesse daran, erfahrene Mitarbeiter möglichst lange im Betrieb zu halten. Ältere Beschäftigte verfügen über wertvolles Fach- und Erfahrungswissen, kennen betriebliche Abläufe und bringen häufig besondere Krisenfestigkeit, soziale Kompetenz und hohe Loyalität mit.

Pensionsantrittsalter anheben statt Schuldzuweisungen verteilen



Dass Österreich bei der Beschäftigung Älterer dennoch deutlich hinterherhinkt, zeigt der europäische Vergleich: Während hierzulande 60,9 Prozent der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig sind, liegt der EU-Durchschnitt bei 66,4 Prozent. In Deutschland sind es sogar rund drei Viertel.



Die Wirtschaftskammer Oberösterreich fordert deshalb, bei den gesetzlichen Pensionsgrenzen die steigende Lebenserwartung zu berücksichtigen, zumal sich jetzt schon zeigt, dass der Pensionsausgabenpfad überschritten und so der Nachhaltigkeitsmechanismus voraussichtlich ausgelöst wird. Bereits ein zusätzliches Jahr im Erwerbsleben würde das Arbeitskräfteangebot stärken und den Staatshaushalt um mehr als 2,4 Milliarden Euro entlasten.

