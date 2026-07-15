Vom Elektrobetrieb zum Infrastruktur-Betreiber

Expert Nöhmer wurde vom Elektrobetrieb zusätzlich zum Infrastruktur-

Betreiber. Der Schörflinger Mittelständler zeigt, dass die Energiewende nicht nur Sache der Konzerne ist, und hat am Firmenstandort einen Batteriespeicher mit 6 Megawattstunden Kapazität und 2,8 Megawatt Leistung in Betrieb genommen, einen der größten Batteriespeicher, die bislang von einem mittelständischen Elektrounternehmen in Österreich selbst errichtet und betrieben werden.

Mit einer Investition von 2,5 Mio. Euro macht das Elektrounternehmen einen ungewöhnlichen Schritt vom Installations- und Servicebetrieb zum Betreiber moderner Energieinfrastruktur. Der eigenständige Speicher ist nicht an eine eigene Solaranlage gekoppelt und kann überschüssigen Strom aus dem Netz aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben.

Zwei Funktionen

Die Anlage besteht aus vier Batterie-Containern und übernimmt zwei Aufgaben zugleich. Als Regelreserve hilft sie, Frequenz und Spannung im Stromnetz stabil zu halten und Schwankungen bei Wind- und Solarstrom auszugleichen. Gleichzeitig wird Strom am Strommarkt gekauft, wenn er günstig ist, etwa nachts, und verkauft, wenn die Preise hoch sind, etwa am Spotmarkt.

Zukunftssicheres Projekt

„Die Energieversorgung verändert sich. Strom wird nicht mehr nur erzeugt und verbraucht, er muss auch gespeichert und intelligent eingesetzt werden. Als Elektrobetrieb arbeiten wir seit Jahrzehnten mit Strom und Technik. Mit dem Batteriespeicher gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wir errichten nicht nur Anlagen, wir betreiben sie jetzt auch selbst. Der Speicher zeigt, dass solche Lösungen nicht nur für große Energiekonzerne funktionieren, sondern auch für regionale Betriebe wie uns als zukunftssicheres Projekt, das Technik und Wirtschaft verbindet“, sagt Gerhard Nöhmer, Geschäftsführer der Expert Nöhmer GmbH.

Gerhard Nöhmer betreibt die Expert Nöhmer GmbH, ein Elektrounternehmen mit den Schwerpunkten Elektroinstallation, Service und Handel. Mit dem neuen Batteriespeicher erweitert der Unternehmer sein Angebot um den Betrieb moderner Energieinfrastruktur.

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