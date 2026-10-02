Unternehmerinnen aus dem Bezirk Grieskirchen zu Gast in Krems

Den Auftakt bildete ein herzlicher Empfang in der WKO Krems, bei dem Vertreter der Bezirksstelle die Reisegruppe begrüßten. Dabei bot sich Gelegenheit zu einem regen Austausch und zur Vernetzung mit Unternehmerinnen aus der Region. Anschließend erkundeten die Teilnehmerinnen bei einer Stadtführung die historische Stadt Krems und erhielten interessante Einblicke in deren Geschichte und Besonderheiten.

© Silvia Zellinger

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die Führung durch die Steininger Loisium Weinwelt in Langenlois, bei der die Besucherinnen die Welt des Weinbaus näher kennenlernen konnten. Den gelungenen Tag ließ die Gruppe schließlich in gemütlicher Atmosphäre im Kühstein.Haus ausklingen. Die Tagesfahrt bot damit eine gelungene Kombination aus Austausch, Weiterbildung, Kultur und Geselligkeit und sorgte für viele schöne Eindrücke und Begegnungen.

© Silvia Zellinger