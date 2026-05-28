FidW Grieskirchen: Business Insight bei Moosmayr in Hofkirchen an der Trattnach

Frau in der Wirtschaft (FidW) Grieskirchen war kürzlich im Rahmen eines „Business Insight“ zu Gast bei der Moosmayr in Hofkirchen an der Trattnach. Auf Initiative von FidW-Bezirksvorsitzender Helga Schörgendorfer nutzten 45 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Familienunternehmens zu werfen.

Nach der Begrüßung durch Helga Schörgendorfer gab Geschäftsführerin Susanne Moosmayr-Schlager einen Einblick in die Entwicklung und die vielfältigen Geschäftsfelder des Unternehmens. Moosmayr ist auf den Großhandel mit Tabakwaren, Raucheraccessoires sowie Office- und Convenience-Produkten spezialisiert und bietet mit über 12.000 Artikeln ein breit gefächertes Sortiment.

Im Anschluss führten Susanne Moosmayr-Schlager und Verkaufsleiter Stefan Schamberger durch das Firmengebäude und präsentierten die modernen Abläufe im Unternehmen – von der Warenanlieferung und Lagerung über Logistik und Verpackung bis hin zur Auslieferung an Trafiken und Partnerbetriebe in ganz Österreich sowie im gesamten EU-Raum.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste von der Leistungsfähigkeit des Betriebes: Das 2021 errichtete CUBY Shuttle-Lager bietet Platz für 6500 Stellplätze und 16.000 Behälterstellplätze. Rund 18.000 Pakete verlassen laut Unternehmensangaben jede Woche den Standort Hofkirchen. Mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt Moosmayr zu den größten Tabakwarenlieferanten Österreichs.

Beim abschließenden gemeinsamen Frühstück blieb ausreichend Zeit für persönlichen Austausch und Vernetzung in angenehmer Atmosphäre.

Foto v.l.: WKO Grieskirchen Leiter Hans Moser, Barbara Kocher-Oberlehner, Susanne Moosmayr-Schlager, FidW Bezirksvorsitzende Helga Schörgendorfer und WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger.