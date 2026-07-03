Ganz im Zeichen von Austausch, Inspiration und regionalem Unternehmertum stand die Veranstaltung „Frau in der Wirtschaft (FidW) on Tour“ am Linzer Hauptplatz. Zahlreiche Unternehmerinnen folgten der Einladung von Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt und erhielten spannende Einblicke in fünf außergewöhnliche Betriebe im Herzen der Landeshauptstadt.



Der Linzer Hauptplatz präsentierte sich dabei als lebendiger Wirtschaftsstandort, an dem Tradition, Innovation und kreative Unternehmenskonzepte aufeinandertreffen. Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, die Menschen hinter den Unternehmen kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und ihr Netzwerk zu erweitern.

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Die Tour führte zu Ashtanga Yoga Linz, ´s Fachl Linz, der Juwelier Mayrhofer GmbH, dem Freihaus Hauptplatz 23(Hp23 GmbH) sowie Buddy & Murphy. Dabei erhielten die Unternehmerinnen spannende Einblicke in unterschiedliche Unternehmenskonzepte – von traditioneller Handwerkskunst über innovative Geschäftsmodelle bis hin zu nachhaltiger Mode und kreativen Begegnungsräumen. Beim gemütlichen Ausklang in der Hinterhofküche by Hp23 bot sich den Teilnehmerinnen ausreichend Zeit für persönliche Gespräche, neue Kontakte und inspirierenden Erfahrungsaustausch in besonderem Ambiente.

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„Unsere Unternehmerinnen leisten tagtäglich Großartiges. Mit Formaten wie ‚Frau in der Wirtschaft on Tour‘ möchten wir ihre Vielfalt sichtbar machen und gleichzeitig Raum für Begegnungen und gegenseitige Inspiration schaffen“, betonen Lisa Sigl, Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende, und Pia Beinkofer-Edlinger, Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt Vorsitzende. Die Veranstaltung zeigte die Vielfalt und Innovationskraft der Linzer Unternehmerinnen und unterstrich die Bedeutung von persönlichem Austausch und gegenseitiger Unterstützung.