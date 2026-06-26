Unternehmerinnen aus ganz Oberösterreich haben gestern bei der Sommernacht der Unternehmerinnen von Frau in der Wirtschaft OÖ (FidW) gezeigt, wie groß, lebendig und kraftvoll das Netzwerk der WKO Oberösterreich ist. Der Abend im Taurum in Freistadt stand ganz im Zeichen der starken Stimme von mittlerweile 40.000 oberösterreichischen Unternehmerinnen. In entspannter Atmosphäre wurden Erfahrungen mit erfolgreichen Unternehmerinnen ausgetauscht, Impulse gesetzt und unternehmerische Stärke gefeiert.

Highlight des Abends war die Keynote von Patricia Staniek, renommierte Wirtschaftskriminalanalytikerin und Profilerin. In ihrer fesselnden Präsentation erklärte sie, wie Profiling-Methoden zu einem wertvollen Instrument für unternehmerischen Erfolg werden können. Die Unternehmerinnen erhielten dabei konkrete Tipps, wie sie in geschäftlichen Situationen ihr Gegenüber schnell und richtig einschätzen können und wie sie selbst ihr kompetentes, vertrauenerweckendes Auftreten noch verbessern können.

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Direkter Draht für Unternehmerinnen

Seit 30 Jahren setzt sich Frau in der Wirtschaft OÖ für die Interessen oberösterreichischer Unternehmerinnen ein. In einer Talkrunde mit dem FidW-Landesvorstand wurde aufgezeigt, worauf in Zukunft besonders Akzente gesetzt werden und welche Forderungen aus den Anliegen von 40.000 Unternehmerinnen in OÖ konkret abgeleitet werden. „Dank unseres großen Netzwerks und unserer zahlreichen ehrenamtlichen Funktionärinnen erfahren wir auf direktem Weg von den Anliegen der Unternehmerinnen. Ein großes Anliegen ist uns die Weiterbildung von Frauen, besonders im Finanzbereich. Außerdem ermutigen wir unsere Unternehmerinnen immer wieder, ihre Leistungen zu zeigen und sich für ausgeschriebene Wirtschaftspreise zu bewerben“, sagt FidW-Landesvorsitzende Lisa Sigl.

Unternehmerinnen ins öffentliche Bewusstsein rücken

Großer Fokus wird auf die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen in der Öffentlichkeit gesetzt. Solche Vorbilder zeigen, wie vielfältig Unternehmertum sein kann. Der „Woman in Business Award 2026“ macht Erfolgsgeschichten sichtbar und holt Unternehmerinnen vor den Vorhang, die mit Mut, Leistung und Verantwortung die österreichische Wirtschaft nachhaltig stärken. Noch bis 15. Juli können Unternehmerinnen unter www.womaninbusinessaward.at einreichen und zeigen, was in ihrem Unternehmen steckt.

Der Podcast „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ rückt ebenfalls Geschichten und Erfolge oberösterreichischen Unternehmerinnentums in den Vordergrund. „Ziel ist es, die Vielfalt weiblichen Unternehmertums abzubilden, unterschiedliche Branchen und Betriebsgrößen sichtbar zu machen sowie authentische Einblicke in unternehmerische Lebenswege zu geben“, so Landesvorsitzende Lisa Sigl. Eine neue Folge erscheint jeden Ersten des Monats auf allen gängigen Podcast-Plattformen.