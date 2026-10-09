Frau in der Wirtschaft blickt hinter die Kulissen von Linz Textil

Wie wird ein traditionsreiches Industrieunternehmen erfolgreich in die Zukunft geführt? Welche Rolle spielen Innovation, laufende Weiterentwicklung und starke Führungspersönlichkeiten? Diesen Fragen gingen die Teilnehmerinnen bei der Betriebsbesichtigung von Frau in der Wirtschaft (FidW) Linz-Stadt bei Linz Textil nach.



Nach der Begrüßung durch Pia Beinkofer-Edlinger, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt, gaben Eveline Jungwirth, CFO, und Kai Seesemann, CEO der Linz Textil Holding AG, persönliche Einblicke in das Unternehmen und dessen Entwicklung. Besonders spannend für die Unternehmerinnen war dabei der Blick auf Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Eveline Jungwirth zeigte als Finanzvorständin eines börsennotierten Industrieunternehmens, wie weibliche Führung auch in einem traditionell industriell geprägten Umfeld erfolgreich gelebt wird.



Vom Gespräch ging es anschließend direkt in die Praxis: Bei einer Führung durch die Weberei konnten die Teilnehmerinnen die Textilproduktion aus nächster Nähe erleben und einen Eindruck davon gewinnen, wie moderne Technologie und jahrzehntelange Erfahrung ineinandergreifen.

© Cityfoto

Industrieunternehmen prägen die Region

„Industrie ist ein wesentlicher Teil des Wirtschaftsstandorts Linz – und gleichzeitig ein Bereich, in dem Frauen in Führungspositionen noch immer wenig sichtbar sind. Umso wichtiger ist es uns, erfolgreiche Beispiele wie hier bei Linz Textil vor den Vorhang zu holen und Unternehmerinnen Einblicke in Unternehmen zu ermöglichen, die unsere Region seit Jahrzehnten prägen und sich laufend weiterentwickeln“, betont Pia Beinkofer-Edlinger, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt.



Beim anschließenden Networking nutzten die Unternehmerinnen die Gelegenheit, die Eindrücke des Abends zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Betriebsbesichtigung zeigte einmal mehr, wofür Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt steht: Unternehmerinnen miteinander zu vernetzen, Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft zu ermöglichen und Frauen in verantwortungsvollen Positionen sichtbar zu machen.