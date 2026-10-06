Frau in der Wirtschaft Eferding: Walk & Shine

Am 1. Oktober 2026 lud das Team von Frau in der Wirtschaft Eferding zu einem stimmungsvollen Abend ein. Unter dem Motto „Walk & Shine" erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein stilvoller Bummel zu zwei besonderen Eferdinger Handelsbetrieben.

Manuela Edtmayr, Betriebsinhaberin von Schuwidu, inspirierte mit der neuesten Schuhkollektion und gab Tipps für die Auswahl des perfekten Begleiters im Businessalltag. Mit Stolz schilderte die erfahrene Unternehmerin in einer Talkrunde, moderiert von der Bezirksvorsitzenden Renate Ozlberger, ihren Weg von der Lehre bis hin zur Verwirklichung ihres großen Traums.

© Maringer

Bei Juwelier Stadelmann tauchten die Gäste in die Welt der Eleganz ein und entdeckten funkelnde Highlights sowie exklusive Schmuckstücke. Silke Stadelmann präsentierte den Traditionsbetrieb, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Bernhard bereits in vierter Generation führt. Beide verantworten unterschiedliche Bereiche im Geschäft – und genau das ist ihr Erfolgsrezept.

„Der gelungene Abend lieferte wertvolle Impulse für den perfekten Businessauftritt erfolgreicher Unternehmerinnen“, sind sich Renate Ozlberger, (Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft Eferding), Tobias Luger und Hans Moser (Obmann und Leiter der WKO Eferding) einig.

Mit der nächsten Veranstaltung am 24.11.2026 mit dem Titel „Zu Besuch bei der Weihnachtsgans" bei Geflügel Weiß in Fraham lässt Frau in der Wirtschaft Eferding das Jahr ausklingen. Das Team freut sich auf zahlreiche Anmeldungen!