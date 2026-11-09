Branchentag im Zeichen von Kooperation, Kommunikation und Qualifikation

Beim Branchentag der oö. Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure vergangene Woche in der Wirtschaftskammer OÖ standen eine Reihe an branchenspezifischen Vorträgen und Workshops auf dem Programm. In einem Workshop gingen Gerda Ferch-Fischer und Birgit Thalmann unter dem Titel „Studio-Management“ auf die Frage ein, wie man Kooperationen rechtssicher gestaltet.

© cityfoto Workshop mit Gerda Ferch-Fischer (l.) und Birgit Thalmann (r.)

In einem zweiten Workshop behandelte Margit Dullinger das Thema Verkaufskompetenz für Fußpflege, Kosmetik und Massage anhand von konkreten Gesprächs- und Argumentationstechniken.

© cityfoto Workshop mit Margit Dullinger

Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer gab einen Einblick in die Innungsarbeit und einen Ausblick auf die wichtigsten Themen der Zukunft. Priorität haben für sie dabei u.a. lebbare und faire Rahmenbedingungen, die die Freude am Selbständigsein stärken, und das Festigen einer starken Gemeinschaft, die die Interessen der Branche vertritt. Wichtiger Punkt ist für Danner-Parzer auch das Thema Berufsnachwuchs. Dazu müssten wieder mehr Betriebe zur Lehrlingsausbildung motiviert werden. Aktuell gibt es in der Landesinnung 4500 Mitgliedsbetriebe und lediglich 106 Ausbildungsbetriebe.

© cityfoto Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer

Den Abschluss des Branchentags der oö. Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure, an dem über 130 Unternehmerinnen und Unternehmer teilnahmen, bildete ein Impulsvortrag von Elke Novak zum richtigen „Umgang mit Erfolgsdruck & Rückschlägen“.