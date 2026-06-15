Sommerfest im Zeichen der Digitalisierung

Gut 150 Mitglieder der oö. Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure trafen sich beim Sommerfest vergangene Woche im Donaustadion Linz, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und sich an Ausstellungsständen über das wichtige Thema Digitalisierung zu informieren. Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer rief ihre Branchenkolleginnen und -kollegen dazu auf, sich von den digitalen Angeboten inspirieren zu lassen.

© cityfoto Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer bei der Eröffnung.

„Digitalisierung begleitet unseren Berufsalltag inzwischen auf vielen Ebenen, von der Online-Terminvergabe über moderne Kassensysteme bis hin zu NFC-Zahlungslösungen, die Abläufe vereinfachen und unseren Kundinnen und Kunden mehr Komfort bieten. Unsere Ausstellerinnen und Aussteller zeigen heute, welche Möglichkeiten es gibt, welche Trends sich abzeichnen und wie digitale Tools uns im täglichen Arbeiten unterstützen können“, so Danner-Parzer. Die Landesinnung hat dazu eine kleine, aber feine Ausstellung zusammengestellt.

© cityfoto Reges Interesse am wichtigen Thema Digitalisierung.

Mit dabei waren:

