Sommerfest im Zeichen der Digitalisierung
Digitale Tools, die die tägliche Arbeit unterstützen und erleichtern – Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure mit kleiner, aber feiner Ausstellung
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Gut 150 Mitglieder der oö. Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure trafen sich beim Sommerfest vergangene Woche im Donaustadion Linz, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und sich an Ausstellungsständen über das wichtige Thema Digitalisierung zu informieren. Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer rief ihre Branchenkolleginnen und -kollegen dazu auf, sich von den digitalen Angeboten inspirieren zu lassen.
„Digitalisierung begleitet unseren Berufsalltag inzwischen auf vielen Ebenen, von der Online-Terminvergabe über moderne Kassensysteme bis hin zu NFC-Zahlungslösungen, die Abläufe vereinfachen und unseren Kundinnen und Kunden mehr Komfort bieten. Unsere Ausstellerinnen und Aussteller zeigen heute, welche Möglichkeiten es gibt, welche Trends sich abzeichnen und wie digitale Tools uns im täglichen Arbeiten unterstützen können“, so Danner-Parzer. Die Landesinnung hat dazu eine kleine, aber feine Ausstellung zusammengestellt.
Mit dabei waren:
- bsys GmbH aus Tirol: Spezialist für Bezahlsysteme und bargeldlose Zahlungslösungen, der besonders für kleine und mittlere Betriebe attraktive, unkomplizierte Systeme anbietet.
- goai GmbH aus Wien: Ein innovativer Anbieter, der digitale Tools und Automatisierungslösungen für Studios und Dienstleistungsbetriebe entwickelt, u.a. in enger Zusammenarbeit mit Treatsoft.
- offisy STUDIO aus Leonding: Ein Unternehmen, das eine besonders intuitive Lösung für Terminbuchung, Studioverwaltung und Kassensysteme anbietet — perfekt zugeschnitten auf Studios, Praxen und Beauty-Betriebe.
- timify aus München: Ein international eingesetztes Tool für Online-Terminplanung, Ressourcenverwaltung und digitale Kundenprozesse, das vor allem durch seine Flexibilität überzeugt.
- Treatsoft aus Tirol bietet eine Software speziell für Massage-, Kosmetik- und Fußpflegebetriebe, die Terminbuchung, Kundenverwaltung und Kassa in einem System vereint.
- Treatwell aus Wien, eine der bekanntesten Plattformen für Online-Terminbuchung und Kundenmanagement in Europa.
- WKO Oberösterreich: mit Infos zu den aktuellen Digitalisierungsförderungen, also darüber, welche digitalen Anschaffungen oder Systeme man sich fördern lassen kann.