Gautschfeier am Greiner Stadtplatz: Sechs Lehrlinge feierlich gegautscht

Bei der traditionellen Gautschfeier am Stadtplatz wurden sechs Lehrlinge nach altem Brauch in den Gesellenstand erhoben. Mit dem Direktor der Berufsschule 9 und der Obfrau der WKO-Bezirksstelle Perg stellten sich zudem zwei Ehrengäutschlinge dem besonderen Ritual.



Wasser, Schwamm und jede Menge Tradition: Im Rahmen des OÖ Druckertags wurde der Greiner Stadtplatz zur Bühne für einen der ältesten Bräuche der Druckbranche. Sechs junge Fachkräfte wurden bei der Gautschfeier von ihren „jugendlichen Sünden“ während der Lehrzeit freigewaschen und damit feierlich in den Gesellenstand aufgenommen. Als Zeremonienmeister führte der Kärntner Obmann der Fachgruppe Druck, Daniel Kreiner, durch die Gautschfeier und begleitete die Gäutschlinge durch das Ritual.

© Susanne Reitmann

Das Gautschen reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück und steht bis heute für die starke Verbundenheit innerhalb der Branche. Die Gautschfeier als würdiger Abschluss der Lehrjahre ist auch Teil des von der UNESCO anerkannten immateriellen Kulturerbes Österreichs. Als sichtbares Zeichen ihrer Aufnahme erhielten die frisch Gegautschten ihren Gautschbrief und ein Couleurband, das sie als „echte Jünger Gutenbergs“ auszeichnet.



„Das jahrhundertealte Gautschen verbindet unsere Tradition mit der Zukunft der Druckbranche. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere jungen Fachkräfte, die mit ihrer Ausbildung, ihrem Können und ihrem Engagement die Branche weitertragen und weiterentwickeln. Umso schöner ist es, diesen besonderen Brauch gemeinsam hier in Grein lebendig zu halten“, betont Ronald Sonnleitner, Obmann der Fachgruppe Druck Oberösterreich.



Zwei Ehrengäutschlinge mitten im Geschehen

Nicht nur die sechs Nachwuchsfachkräfte kamen mit dem Wasser in Berührung. Auch zwei Ehrengäutschlinge stellten sich dem Ritual: Manuel Adlung, Direktor der Berufsschule 9 Linz, und Eveline Grabmann, Obfrau der WKO-Bezirksstelle Perg.

Für den Berufsschuldirektor stand dabei besonders die Bedeutung einer fundierten Ausbildung im Mittelpunkt: „Eine gute Lehre verbindet fachliches Wissen mit praktischem Können und schafft damit eine starke Basis für den weiteren Berufsweg. Es freut mich besonders, junge Menschen auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Das Gautschen macht sichtbar, dass der Abschluss der Lehrzeit nicht nur ein persönlicher Meilenstein ist, sondern auch in der Gemeinschaft der Branche einen besonderen Stellenwert hat“, so Adlung.

© Susanne Reitmann

Auch die Obfrau der WKO-Bezirksstelle Perg zeigte sich von der jahrhundertealten Tradition begeistert: „Es ist etwas ganz Besonderes, einen solchen Brauch mitten am Greiner Stadtplatz nicht nur mitzuerleben, sondern als Ehrengäutschling selbst Teil davon zu sein. Diese Verbindung aus Tradition, Gemeinschaft und gelebtem Handwerk ist ein Erlebnis, das mir sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Ein großes Dankeschön gilt allen Verantwortlichen, die dieses Brauchtum mit so viel Engagement hochhalten und an die nächste Generation weitergeben“, sagt Grabmann.



Mit der Gautschfeier wurde am Greiner Stadtplatz eindrucksvoll sichtbar, wie lebendig eine jahrhundertealte Tradition auch heute noch sein kann. Gleichzeitig standen jene im Mittelpunkt, die die Druckbranche in die Zukunft führen: die nächste Generation bestens ausgebildeter Fachkräfte.

Alle Fotos von der Gautschfeier auf https://www.flickr.com/photos/129714235@N04/albums/72177720335813039