WKO-Geschäftskontaktmesse: Speed-Dating für Unternehmen

Die Geschäftskontaktemesse bietet eine großartige Möglichkeit, branchenübergreifend potenzielle Geschäftspartner zu treffen und das eigene Netzwerk zu erweitern. In 15-minütigen Slots konnten die Teilnehmer ihre Geschäftspartner bereits vorab auswählen und so vom ersten Gespräch an konkrete Optionen ausloten. „Dieses kurze, knackige Format für Unternehmerinnen und Unternehmer, die auf der Suche nach wertvollen Netzwerk-Möglichkeiten sind, steht für die besondere Art unserer Geschäftskontaktmesse“, so WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer.



Ein Boost für kleine Unternehmen

Besonders kleinere Betriebe und EPU profitierten von der Messe. „Hier werden nicht nur Kontakte geknüpft, sondern echte Geschäftsmöglichkeiten eröffnet“, betont Michael Stingeder, EPU-Sprecher der WKOÖ.

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Auch die Vertreter der WKOÖ-Bezirksstellen hoben die Bedeutung der Veranstaltung hervor. „Die Nachfrage nach neuen beruflichen Kontakten ist bei Unternehmen ungebrochen hoch. Mit der Geschäftskontaktmesse schafft die Wirtschaftskammer für alle Unternehmen die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, branchenübergreifende Kooperationsmöglichkeiten auszuloten und nicht zuletzt ihre Umsatzchancen zu erhöhen“, so Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt.



Mit über 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mehr als 800 Gesprächen vor Ort bestätigte die Geschäftskontaktmesse eindrucksvoll ihren Stellenwert als Turbo für den regionalen Wirtschaftsstandort. Die WKOÖ wird auch künftig innovative Formate entwickeln, um Unternehmen aller Größen beim Netzwerken und Wachsen zu unterstützen.

