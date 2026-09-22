Vom Glaserbetrieb zur Glasmanufaktur 

1966 wurde die Glas Meinhart GmbH in Haid bei Ansfelden als klassischer Glaserbetrieb gegründet, heute ist bereits die dritte Generation im Familienunternehmen tätig. In diesen sechs Jahrzehnten haben sich Architektur, Technik und die Anforderungen an den Werkstoff Glas grundlegend verändert. Aus dem traditionellen Glaserbetrieb entstand ein spezialisierter Fachbetrieb für Glas- und Metalltechnik mit eigener Glasmanufaktur.

„Glas ist heute mehr als ein transparenter Baustoff. In Verbindung mit Metall, Beschlägen, moderner Befestigungstechnik und Oberflächengestaltung entstehen individuelle Konstruktionen und Sonderlösungen für Architektur und Innenausbau. Gleichzeitig eröffnen spezialisierte Bearbeitungs- und Fertigungsverfahren Möglichkeiten, die mit konventionellen Standardprodukten kaum realisierbar wären“, so die beiden Geschäftsführer Josef und Stefan Meinhart.

Glas Meinhart verbindet die klassische Kaltbearbeitung von Glas mit einer Vielzahl eigener Fertigungs- und Veredelungsmöglichkeiten. Dazu zählen die Herstellung von Verbundsicherheitsglas, Isolierglas-Sonderprodukten, Oberflächenveredelungen durch Schmelz- und Drucktechnik mit Grafik- und Bildbearbeitung sowie konstruktive Glas-Metall-Technik.

Heißglasverarbeitung als besondere Spezialisierung

Eigene Entwicklungen von Sonderprofilen und Schiebesystemen mit erfahrenen Montageteams ermöglichen, individuelle Lösungen von der Entwicklung bis zur Umsetzung zu begleiten. Einen eigenständigen und für einen klassischen Glaserbetrieb ungewöhnlichen Fertigungsbereich bildet darüber hinaus die Heißglasverarbeitung. „Abseits vom traditionellen Glaserhandwerk beginnt die Arbeit der Glasmanufaktur dort, wo das Glas durch gezielte thermische Prozesse selbst verändert und in eine neue Form gebracht wird“, beschreiben die beiden Geschäftsführer. Ein Schwerpunkt der Glasmanufaktur liegt in der thermischen Formgebung von Glas. Neben klassischen zylindrischen Biegungen können auch komplexe Geometrien und dreidimensional geformte Gläser hergestellt werden. Je nach Aufgabenstellung werden einzelne Scheiben oder aufeinander abgestimmte Gläser für die weitere Verarbeitung zu Verbund- und Isoliergläsern gefertigt. Damit können auch anspruchsvolle gebogene Verglasungslösungen für Überkopfverglasungen und Absturzsicherungen realisiert werden.

Eine überregional besondere Kompetenz ist die thermische Formgebung von Glaskeramik. Auch dieser technisch anspruchsvolle Werkstoff kann zylindrisch oder elliptisch geformt werden. Die Beherrschung solcher Prozesse erfordert weit mehr als die Einstellung einer Ofentemperatur. Materialeigenschaften, Geometrie und Erfahrung müssen zusammenwirken. Insbesondere bei Einzelstücken und Sonderanfertigungen ist das über viele Jahre erworbene Wissen ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg des Fertigungsprozesses.

Schnittstelle zu Spenglern, Dachdeckern und Metallbauern

Gerade für Spengler-, Dachdecker- und Metallbaubetriebe wird Glas dort besonders interessant, wo Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen. Sonderverglasungen, gebogene Bauteile, individuelle Abdeckungen oder die konstruktive Verbindung von Glas und Metall erfordern häufig eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Gewerken. Vor allem bei anspruchsvollen Architekturprojekten und individuellen Detaillösungen entstehen Aufgabenstellungen, für die kein fertiges Bauteil aus dem Katalog verfügbar ist. Hier werden handwerkliche Erfahrung, eigene Fertigungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Gewerke zum entscheidenden Faktor.

Glas Meinhart versteht sich deshalb nicht nur als ausführender Produzent, sondern auch als Partner bei der Entwicklung technisch anspruchsvoller Sonderlösungen.

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